Mañana se celebra el ‘Día de la Madre’ y en esta ocasión el ex volante nacional Jorge ‘Loverita’ Ramírez nos cuenta su amor por Alianza Lima y por su madre, quién es la única persona que lo pone violento porque la considera ‘sagrada’.

¿Cómo así llega a Alianza Lima?

Yo llegué a Alianza Lima con tan solo 8 años y encontré a Roberto Holsen, el ‘Tanque’ Cheves, ‘Panchito’ Guzmán, ‘Loco’ Hernández, etc.

¿Quién le puso el apelativo ‘Loverita’?

Me lo puso el profesor Rafael ‘Cholo’ Castillo, porque mi tío Marco Lovera me hacía andar a todos lados, y en honor a él me puso ese apelativo. Su hijo ‘Rafo’ Castillo me marcó mucho porque me apoyó en varios aspectos y logré participar en todas las categorías de la Selección.

¿Dónde estuvo usted cuando ocurrió la tragedia del Fokker en 1987?

Era muy niño, recuerdo que me levanté muy temprano, encendí la radio y escuché la trágica noticia. Perdí a mi primo José Casanova, esos futbolistas me dejaron buenas enseñanzas en todos los aspectos.

¿Qué hizo con la camiseta con la que debutó?

Debuté con gol ante el Unión Minas y esa camiseta la regalé a mi mamá.

¿Y cuánto fue su primer sueldo?

Muy bajo, lo primero que hice con mi primer sueldo fue hacer un buen desayuno para que no falte el primer alimento del día. (Risas)

¿Alguna locura que hizo por Alianza Lima?

Yo tenía contrato con un equipo de Grecia y con un buen sueldo, el 98’ mi tío firmó por Alianza y decidí rescindir mi contrato para jugar junto a él.

¿Y alguna travesura de chiquillo?

Me iba a los entrenamientos de Alianza Lima con el buzo del colegio para pagar medio pasaje en los buses y al bajar me ponía el buzo del club. (Risas).

¿Qué pasó con Roberto Martínez?

Durante el partido, él se sentó en el balón, lo cual nos dio cólera, yo no soy violento, a mí me incomodó que ofendiera a mi mamá porque la madre es sagrada, en eso me puse muy ‘bravo’ y me subí al bus de ellos. Quise golpearlo pero los jugadores me agarraron. Si se meten con mi mamá, sí me pongo violento.

Hay poca gente que no sabe que usted estuvo cerca de ser el padrino de Jefferson Farfán

Yo le regalé sus primeros chimpunes que eran unos ‘Lotto’ que los traje de Grecia, iba ser su padrino porque su mamá me lo había pedido, pero se fue para Europa.

¿La celebración ‘más loca’ que hizo?

La del ‘Gallo negro’, ahora hay varios artistas que quieren hacerse famosos cantando esa canción, pero yo fui el primero en bailarla.

¿Qué le dio Alianza Lima a usted?

Me dieron amigos, felicidad, oportunidades para jugar en el extranjero, me dio la oportunidad de jugar dos eliminatorias, ser goleador del torneo peruano en algunas ocasiones, etc.

¿Qué recuerdos tiene de Huánuco?

Estuve por allá hace 2 años en el partido Alianza Universidad de Huánuco contra Alianza Lima, Huánuco es una ciudad muy linda porque tiene un buen clima y buena sazón.

TIKI TAKA

¿Comida favorita?

Tallarines verdes con bistec y papa a la huancaína

¿La camiseta que más le gustó?

La morada de Alianza Lima

¿Mañanero o de noche?

A cualquier rato (Risas)

¿Su gol más importante?

En los clásicos ante la ‘U’

¿Jorge ‘Loverita’ Ramírez es?

Aliancista de corazón