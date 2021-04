Jorge Montoya: Renovación Popular no apoyará a Pedro Castillo, “es comunista”

Jorge Montoya, candidato a la segunda vicepresidencia de Renovación Popular, sostuvo que no apoyarán a Pedro Castillo en esta segunda etapa de la carrera presidencial ya que “es comunista”.

Aunque tampoco dijo que apoya a Keiko Fujimori, señaló que dejarán a sus votantes en “libertad de conciencia” para emitir su próximo voto.

Asimismo, se mostró en desacuerdo de optar por el voto blanco o viciado, pues indicó que eso no solucionada nada y aseveró que se debe tomar una decisión.

“Yo le diría a quién no vamos a apoyar. A (Pedro) Castillo no lo vamos a apoyar, es comunista y no vamos a tener ningún trato con él. Los votantes quedaran en libertad de conciencia para emitir su voto”, acotó.

“No voy a votar por Castillo y no voy a decir cuál es mi voto. (¿Usted votaría viciado, en blanco o no iría a votar?) No, puedo votar también por Fujimori. No le voy a decir mi voto”, añadió Montoya.

Respecto al pedido de Renovación Popular a la ONPE para una revisión completa de las actas electorales a nivel nacional, afirmó que ello se encuentra a nivel técnico y no político.