José Antonio Chacaltana ‘El Profe Chaca’: “El fútbol me cambió la vida”.

En la vida algunas personas nacen para ser futbolistas y otros para dirigir a los futbolistas, este es el caso del DT José Antonio Chacaltana Cuyubamba, que desde pequeño estuvo vinculado al mundo del fútbol pero su pasión siempre fue la dirección técnica.

-¿Cómo nace la pasión por el fútbol?

Mi pasión por el fútbol nace desde muy niño, ya que vengo de una familia que ligada a este deporte. Mi padre fue futbolista profesional y director técnico por muchos años y eso me motivó a seguir esta carrera

-Usted menciona a su papá y en relación a eso le pregunto: ¿Viste tapar a tu padre?

Lamentablemente no lo vi, él se retiró en el 79’ y en ese año nacimos mi hermano gemelo y yo, pero lo veía en las ‘pichangas’ como también en los trabajos en el ADT de Tarma y vi que era un gran portero.

-¿En qué equipo se inició futbolísticamente?

Antes no había academias ni escuelas de fútbol como las hay hoy. Yo inicié jugando los clásicos ‘Mundialitos’ que los organizaba el señor. Apac. Recuerdo que jugaba en el equipo de China y era de los hermanos Fernández, más conocidos como ‘Los Chilenos’ que pertenecía a la familia Fernández. También nos apoyaban la familia Arakaki; esos campeonatos eran muy atractivos porque todos los niños de esas épocas participaban ahí.

-¿Llegó a jugar los campeonatos intercolegiales?

Claro, jugué para la selección del colegio San Luis Gonzaga por 4 años, mi compañero fue Johan Fano.

-¿Qué clubes integró luego de jugar los ‘Mundialitos’?

Pasé al León de Huánuco, en ese tiempo el DT era César Ponce, ahí estuve con jugadores como ‘Anchón Cabello, Santamaría, Juan Melgarejo, Benito, Américo, estaban chicos Alan Bashi, Velarde entre otros.

-Usted jugó los mundialitos e hizo menores en León, en base a toda esa etapa. ¿Qué opina sobre el fútbol en menores de Huánuco?

Opino que ha ido evolucionando con el pasar de los años y esto incentivó a muchas personas profesionales o empíricas a que decidieran formar academias; todo esto contribuye a que Huánuco tenga futuros futbolistas.

-¿Qué tan profesional tiene que ser un preparador físico en la actualidad?

La preparación física es un área del fútbol muy amplia y compleja, tienes que conocer todos los aspectos relacionados al futbolista y su rendimiento, como la fisiología, anatomía, biomecánica, control de la carga de entrenamiento, entre otros. Uno tiene que prepararse en todos los sentidos, el éxito del entrenador está en los estudios y en la constante capacitación que uno va teniendo.

-¿Cómo surge la posibilidad de estar en el ADT de Tarma?

Mi papá era entrenador del ADT de Tarma y me llevaron para allá a jugar por el club un año y de ahí decidí integrarme al comando técnico.

-¿Cuál fue la primera experiencia que tuvo en el club tarmeño?

La primera fue cuando quise ser asistente técnico de mi papá. Él me dijo que primero tendría que estudiar la carrera y luego me daría la oportunidad. Ante eso, estudié por tres años y en ese proceso me ‘nacieron’ las ganas por ser preparador físico y decidí especializarme en ese campo.

-¿Qué tan difícil es ser DT en el Perú, ya que hay muchos clubes que prefieren a personas foráneas?

Todo es difícil de acuerdo a como uno esté preparado, claro que hay clubes que prefieren contratar a técnicos extranjeros, pero esto tiene que ser un reto para poder prepararse de la mejor manera.

-¿Por cuántos clubes estuvo antes de llegar a Huánuco?

Yo inicié en al ADT de Tarma, pero el primer equipo que dirigí fue el San Juan Huasahuasi de Tarma y, de ahí, pasé por seis equipos en distintas ciudades del país Juliaca – Ica – Pasco – Tarma – Pucallpa, etc

-Detállenos un poco sobre su llegada al Comando Técnico del León de Huánuco

Bueno, en 2012 vine a Huánuco a pasar las fiestas navideñas para luego regresar a Lima, a inicios del 2013 me encuentro con el profesor Julio ‘Humildad’ García, quien me llevó a integrar la unidad técnica de Menores en el León de Huánuco. Él era el jefe de esa unidad, no pasó mucho tiempo y el profesor ‘Pepe’ Soto me invitó a formar parte de su comando técnico, era la oportunidad que yo busqué en muchos años. Formé parte del comando técnico, pero también seguí con los menores.

En 2013, clasificamos a la etapa Nacional del Campeonato Copa Federación de menores con la categoría 2000, es la única categoría de divisiones menores de León que clasificó a un campeonato nacional de Copa Federación en los seis años que el club estuvo en primera división.

En la actualidad, muchos de los chicos de esa categoría siguen jugando, hay uno que pertenece al plantel profesional del Sport Boys que es Benjamín Ampuero. Luego, estuve con el profesor Wilmar Valencia, que por cierto tanto ‘Pepe’ Soto como el profesor Valencia son unos grandes profesionales y muy buenas personas. A ellos me une una gran amistad y mucho agradecimiento.

-En 2016 usted marcó un hecho histórico con el Cultural Tarapacá al llegar hasta la etapa nacional. ¿Qué experiencias le dejó esa temporada?

Bueno, me siento orgulloso de ser parte de la historia del club, ya que en 100 años de fundación, fue esa temporada donde alcanzó su mejor campaña al llegar entre los 24 clasificados a la Etapa Nacional, mi padre y el profesor Jorge Luis Guty fueron mis asesores, me dejó muchas experiencia en cuanto al manejo de grupos como también aprendí mucho como DT.

-Ahora cuéntanos sobre la campaña del 2018 con el Alianza Universidad de Huánuco en donde subieron a la Primera División.

Ese año se diría que recibí la ‘invitación’ para integrarme al Comando Técnico del Alianza Universidad. En ese momento tuve que decidir si seguir siendo profesor de Educación Física o volver al fútbol para dedicarme al 100 % a cumplir mis sueños que eran ascender a un equipo de fútbol al fútbol profesional Me decidí por lo segundo, ya que tenía mucha confianza en el plantel y en la directiva por el trabajo serio que vienen realizando desde hace mucho tiempo, tenía claro que todo estaba en uno. Es una gran alegría ascender con el club del cual eres hincha.

-¿Con qué anécdota se queda de aquel año?

Más que una anécdota, me quedo con una alegría y una nostalgia a la vez. Mi alegría fue lograr mi sueño y tener a mi padre, mi hermano y mi madre, la mujer que más amo y muy importante en mi formación personal y profesional; pero mi nostalgia fue no tener a mi lado a mi esposa y mi menor hija, las otras dos mujeres importantes en mi vida, ya que se encontraban en Huánuco por motivos laborales a cargo de mi escuela de fútbol.

-¿Qué proyectos tiene José Antonio Chacaltana hacia el futuro?

Tengo muchos en mente, tanto en lo profesional como en lo personal, en la actualidad tengo mi escuela de fútbol ‘José Chacaltana’ que está por buen camino administrativo y deportivo dentro de la ciudad de Huánuco. Otro reto que tengo es con los menores del Alianza UDH de ayudarlos a formarse en lo deportivo como en lo personal, debido a la gran responsabilidad que tengo como jefe de la Unidad Técnico de menores del equipo azulgrana, por lo cual me siento muy agradecido con la directiva por brindarme esa confianza de ocupar un cargo de mucha responsabilidad.

TIKI TAKA

-¿’Pep’ Guardiola o José Mourinho?

‘Pep’ Guardiola

-¿Un club extranjero?

Barcelona

-¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?

Lionel Messi

-¿Pasatiempo favorito?

Ver fútbol

-¿Qué significa Huánuco para usted?

(Silencio) Mi tierra querida