José María Lúcar, boxeador peruano, clasificó a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Perú tiene nuevo clasificado a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, luego de que José María Lúcar consiguiera el boleto en boxeo, en la categoría Pesado (81-91 kilos).

Lúcar, quien consiguió la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019, es el segundo boxeador nacional en conseguir el pasaje a los Juegos Olímpicos, recordemos que hace algunas semanas Leodan Pezo también lo hizo.

“Sé que puedo estar al nivel de mis rivales. Ya obtuve la clasificación, por qué no ir por una medalla. Tengo salud y puedo ir por ella. Hasta el momento está previsto que vaya a Italia y me una a una base de entrenamiento. En Europa ya se retomaron los entrenamientos”, precisó el púgil.

De esta manera, Lúcar habló del nivel de los rivales que tendrá que enfrentar en los JJOO y el cambio que hizo en su alimentación durante la cuarentena.

“En los Juegos Olímpicos, los rivales son los mejores. Se puede decir que he peleado con los mejores. He trabajado mis deficiencias, no subestimo a nadie, pero a la hora que estamos arriba, todos somos iguales. Estamos preparados y entrenados con la mentalidad de ganar”, precisó.

Además, agregó: “Desde que empezó la cuarentena hice un cambio radical en mi alimentación, controlé mi comida. Mejoré mi técnica y estoy fuerte en mi categoría. He hecho un cambio positivo en mí”.

Las medallas de bronce obtenidas en los Odesur Cochabamba 2018 y en los Juegos Panamericanos Lima 2019 fueron gravitantes para obtener una buena ubicación en el ránking mundial, en especial, después de que el torneo Preolímpico que debió disputarse en Argentina se canceló como consecuencia de la pandemia.

De esta manera, son 22 los peruanos clasificados hasta el momento a Tokio 2020, el mismo que empezará en las próximas semanas.