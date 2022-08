Jotwin Criollo: Fernández busca dividir sindicato para apoderarse de obras

Denunció que gobernador pretende colocar “testaferros”. Ante esto, Sindicato de Construcción Civil convoca marcha para mañana

Denunció que el gobernador Erasmo Fernández junto a su gerente de Conflictos Sociales, John Nalvarte, solo buscan dividir el Sindicato de Construcción Civil para poner a sus testaferros y apoderarse de las obras.

Así lo expresó el dirigente sindical de Construcción Civil, Jotwin Criollo Paredes, tras el cuestionable reparto de la bolsa de trabajo de las obras que ejecutará Gorehco.

“Ellos lo que quieren hacer es ponernos a pelear nosotros con los seudos sindicatos, para poder hacer su “agosto” con las obras por contrato, donde seguramente van a entrar sus testaferros”, señaló el sindicalista.

En este sentido, manifestó que para mañana el Sindicato de Construcción Civil tomará nuevamente las calles para defender sus derechos y demostrar una vez más que nada ni nadie los divide.

Tras la reunión con el director de Conflictos, Paredes informó además que por culpa de John Nalvarte se ha presentado un hecho de confrontación con el representante de la obra de Jactay.

“Yo he sido candidato político en elecciones congresales y el señor de la obra de Jactay me ha apoyado política y económicamente con 5 mil soles, yo quiero aclarar que eso también, va por un apoyo político que le hemos pedido nosotros los trabajadores. Entonces le dijimos para que nos apoyara voluntariamente y nos dio 5 mil soles, eso está en mi WhatsApp, por lo tanto niego que haya estado cobrando cupos”, aseveró.

El dirigente refirió que Nalvarte ha desconocido la Ley de Contrataciones Colectivas n° 25593, la cual establece que las negociaciones o pactos colectivos se realizan con la organización o federación que tenga la mayor representación.

“John Nalvarte no sé si tiene título y no sé si sabe que es una negociación colectiva, pero está claro que, por presión de algunos ciudadanos expulsados del Sindicato Regional, muchachos que ingieren cualquier tipo de drogas, solo buscan generar conflictos, levantando sindicatos que fueron suspendidas o anuladas”, agregó Criollo.

Apoyo a Fernández

Por otra parte, recordó que Erasmo Fernández en una oportunidad solicitó reunirse con él personalmente para solicitar su apoyo en la lucha contra Juan Alvarado.

“El señor Erasmo que no se haga de la vista gorda, porque si no me hubiera entregado el documento con las pruebas de corrupción de Alvarado, para convocar aquel paro, donde salió más del 90 % de los trabajadores de construcción civil a ejercer presión mediática, hoy todavía estuviera Alvarado gobernando desde la corrupción”, señaló.

Cuando decidió convocar aquel paro, recordó que muchas organizaciones y asociaciones civiles lo hicieron reconsiderar, ya que ya se había instalado la Quinta Fiscalía Anticorrupción.

“Muchos me decían Criollo, para que vas a salir a la calle, si la denuncia ya está avanzando, ya se ha creado la Quinta Fiscalía Anticorrupción, en eso, Limber Rodriguez solicita al Consejo Regional declarar la vacancia de Juan Alvarado”, narró el sindicalista.

“En ese entonces, ellos pensando que yo ya no salía, formaron un grupo de La Coalición que salía todos los días a insultar a los jueces, a la prensa, a todo el mundo. Ellos eran los impecables”, declaró Jotwin Criollo.

Destacó que habían rechazado la solicitud de revocatoria, ya que estaba destinada a fracasar debido a que habían personas que estaban manipulando y como sindicato solo querían tener acceso a controlar y medir las firmas.

“No nos querían dar esas facilidades, por eso nosotros decidimos dar un paso al costado, porque no quisimos quedarnos ni por un lado, ni por otro, sino hacer nuestras luchas reivindicativas como siempre lo hacemos con plantones”, finalizó.