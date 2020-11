Juan Alvarado: “Me metí en política sin saber nada”

Divulgan audios con conversación polémica del gobernador regional

Nuevamente Juan Alvarado, gobernador regional de Huánuco, es motivo de polémica por la filtración de unos audios donde presuntamente asegura que él se metió en política sin saber nada.

En la voz que presuntamente es del gobernador Alvarado, no se tiene precisión de cuándo se realizó o si la conversación fue a través de llamada telefónica o a través de alguna red social que cuente con servicio de llamada de voz.

“Por todos los medios estaba cag… es parte de la política, que mierda voy hacer, me meti en esa huevada sin saber ni mierda”, se escucha en el audio.

Este diario trató de contactar con el gobernador pero no fue posible. Un interlocutor de la institución refirió que en el audio no se hablaba de nada turbio.

Por otro lado, en el audio se oye decir de que Alvarado tendría una deuda con la persona al otro lado de la conversación.

“Pensar que tengo una deuda contigo. El momento se va a dar, algún momento se va a dar, eso si te digo, pero déjame este tiempito un poco, probablemente noviembre, diciembre o enero, febrero o quien sabe antes me deja la fiscalía o que m… , pero en algún momento te voy apoyar”.

Luego continúa la conversación con palabras subidas de tono y con notable desesperación de Alvarado por la situación que está viviendo.

“Yo te voy a dar como pata para apoyarte como amigo, como pata, como debe ser, como has pensado hacer las cosas, lamentablemente ya … pero eso si te digo como pata, hay algo, si tengo una falta te pido disculpas, seguiremos trabajando como amigos, seguiremos como patas, como amigos, trabajando y ahora capaz estoy más cag… que tu”.

En la conversación el interlocutor tuvo poca interacción, entre lo que se puede escuchar en el audio es que la otra persona aconseja a Juan Alvarado respecto a su vida luego de salir de la Gobernación.

“La gente humilde más es lo que llora porque confiaron en ti. Porque el día que tu salgas hermano a la calle puedes acabar tu mandato, pero te van a mirar mal, te van a insultar…”

Asimismo, en el diálogo se menciona que el gobernador estaría siendo chantajeado por una fémina. “Ahorita, chantajeado por una de las mujeres, te voy hablar a calzón quitado, yo no tengo ni m…, te juro…. ¿Sabes quién está ca… ahora? Tú le has dado un video a la ministra sí o no?”. A lo que el interlocutor responde que “sí”.

Alvarado, “¿Sabes quién se ha tirado ese video?… no se llega a mencionar quién fue esa persona, pero en algún momento de la conversación se menciona al alcalde de Kichki.

“Ese video que han agarrado, me han hecho ver… pero me dan recortado… pero no me dan lo que habla la persona indicada, la persona que habla del alcalde de Kichki”…

El periodista que presentó el audio, mencionó que tenía un audio de más de 30 minutos de duración.