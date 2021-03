Juan Reynoso: “La exigencia de la Liga 1 está por debajo de toda Sudamérica”.

Mediante una conferencia de prensa virtual a medios peruanos, Juan Reynoso habló sobre la situación actual en su club, entre otros temas.

Ayer, en horas de la tarde, el técnico nacional de Cruz Azul, Juan Reynoso, brindó una conferencia virtual a medios peruanos, donde se refirió a Yoshimar Yotún, Alianza Lima, entre otros temas.

Al preguntarle sobre Yoshimar Yotún, el ex técnico de Universitario de Deportes, manifestó: “Yotún domina varias posiciones, en su momento le pedí por favor que nos ayudara (de lateral izquierdo),y él se adaptó muy bien, cumplió y siempre buscamos que el equipo gane. ‘Yoshi’ en determinado momento, jugará por dentro o fuera, como contención mixto, detrás del mediapunta, él es un jugador con una predisposición y calidad que todos conocemos, y en los minutos que ha jugado nos ha ayudado mucho”.

“Uno siempre quiere seguir creciendo y mejorando día a día. Pero sí, hoy me toma maduro, con algún respaldo de logros en mi país, con más de un año dirigiendo en México”, declaró el ‘Cabezón’ al hacer referencia sobre si esta campaña con Cruz Azul de México lo toma en su madurez como entrenador.

Consultado por el diario ‘Ahora’ sobre el porqué no hay muchos técnicos en el fútbol exterior, Reynoso respondió: “De repente no demostramos una diferencia con otros técnicos sudamericanos en cuanto a nuestra preparación, no hemos tenido muchos técnicos afuera porque la mayoría no tenemos promotores que nos hagan fuerte en el boca a boca con directivos fuera del país, en referencia a eso somos pocos, pero creo que más allá de lamentarnos, debemos mejorar la escuela de técnicos en Perú, capacitarnos y darnos cuenta que la élite está en Europa”.

Sobre el retorno de Alianza Lima – club en el que jugó Reynoso – a la Primera División, el DT limeño que debutó el 2007 en el Bolognesi de Tacna, manifestó: “No es una respuesta fácil. Uno quisiera que los temas se resuelvan en nuestro país y no en instancias superiores. Creo que si evaluamos toda la situación, si Alianza hace todas las cosas bien, no debería descender. Me agrada que esté en el lugar que se merece”

Además, del fútbol peruano, el técnico de 51 años del equipo ‘azteca’, opinó: “La exigencia de la Liga peruana está muy por debajo de todo lo que es Sudamérica. Todavía vemos partidos con mucho tiempo, espacio para recibir, no vemos jugadores tan dinámicos, nosotros mismos consentimos jugar al ritmo de la antigua. Si no cambiamos el chip en la exigencia y los jugadores no se comprometen a un mejor cuidado, la vamos a seguir pasando mal. Nos superó ya, y por mucho Ecuador, Venezuela y hasta Bolivia tiene un fútbol más dinámico”, finalizó.