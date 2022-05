Juan Silva habría pagado medio millón por ministerio de Comunicaciones

El exministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva, habría pagado medio millón de soles para ocupar dicha cartera, así lo dio a conocer un audio donde presuntamente participan el empresario y reo del penal Ancón II, Zamir Villaverde, y el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco.

En la escucha, ambos personajes, del entorno del presidente Pedro Castillo, coordinan aparentemente operaciones para lucrar en el Ministerio de Viviendas, antes de la toma de mando de Castillo.

No obstante, dan entender que el mandatario se encontraba enterado de estas coordinaciones que fueron denunciadas por la colaboradora eficaz Karelim López y el mismo Villaverde.

Dicho audio fue difundido en el programa “Combutters” y, como se recuerda, apareció días después que Zamir Villaverde, quien cumple prisión preventiva por el caso del Puente Tarata III, prometiera entregar pruebas de los actos de corrupción que habría realizado el gobierno de Perú Libre en diversos ministerios.

Al inicio de la conversación, que se habría producido el 25 de julio del 2021, detallan que Castillo Terrones estaba al tanto de ello, pero se hacía el desentendido.

En seguida, Villaverde le pide a Pacheco “apoyo” para acceder al ministerio de Vivienda y poder lucrar del mismo, a lo que el ex secretario de Palacio le confirma su solicitud.

“Para mí es Vivienda, ahí se manejan millones, yo te armo todo el cuadro, te armo todo. Ahí también se maneja Sedapal. O sea, el segundo monstruo después de Transportes es Vivienda”, se oye decir a Zamir Villaverde.

“Me has dejado sorprendido con ese pata Juan Silva. ¿O me estás bromeando? Ese no es el del maletín del millón de dólares o soles que… Asu, ¡qué abuso!”, continúa Villaverde.

El empresario Zamir Villaverde cumple 36 meses de prisión preventiva por la investigación sobre actos de corrupción en la licitación de Puente Tarata III en Provías Descentralizado, por lo que se encuentra detenido en el penal de Ancón 1 desde el 28 de marzo.

Mientras que el exsecretario de Palacio y brazo derecho de Castillo, Bruno Pacheco, se encuentra prófugo de la justicia. Asimismo, el Ministerio Público le sigue un proceso en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, también por el caso de Puente Tarata III.

Cabe precisar que Pacheco es buscado por la Policía Nacional del Perú (PNP) debido a los presuntos delitos de tráfico de influencias, alusión agravada, organización criminal y otros. A esta búsqueda de la institución policial también se ha sumado la Interpol.