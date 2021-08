Tras la victoria ante Sport Boys por 2-0, Julio César Uribe habló sobre la forma en cómo encontró al Alianza UDH y resaltó el buen trabajo que vienen haciendo.

Alianza Universidad de Huánuco no tuvo un buen inicio de temporada, pues los resultados no iban de la mano con el trabajo que venían realizando, ante esto la directiva decidió contratar al profesor Julio César Uribe y luego de 4 fechas el equipo huanuqueño viene de menos a más.

Ante esta situación el Director Técnico azulgrana habló sobre su llegada al club aliancista, el trabajo que vienen haciendo, los refuerzos, entre otros temas más.

“Desde el primer día se plantea una idea y desde ahí se trabaja para plasmarla, consolidarla y tratar de lograr buenos resultados”, dijo a una radio de nuestra capital.

Sobre los problemas que encontró en el equipo estudiantil indicó: “Debilidad conceptual, cuando hay dudas eso te lleva a cometer errores de interpretación. Todo lo demás no es sino práctica, pero sobre todo valorando lo que para mí es prioridad, el lado humano”.

“Yo no he conformado el plantel, he llegado a resolver problemas que no elegí pero es parte de la profesión. Ahora estamos corrigiendo y ratificándonos que los jugadores son mejor que lo que ellos mismos creían”, aseguró.

Con respecto a los refuerzos indicó: “Se ha incorporado a dos jugadores, hemos tenido muchas dificultades, algunas por lesiones y otras por baja condición, pero los muchachos se han ido poniendo a tono, entrenamiento tras entrenamiento, pero su aplicación es totalmente aplaudible”.

“Reimond Manco ha jugado los tres partidos y los ha jugado bien, estoy seguro que lo seguirá haciendo bien en la medida que sostenga el trabajo que viene haciendo día a día”, comentó.