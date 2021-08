Julio Iglesias contó a través de Instagram su actual estado de salud

Julio Iglesias usó su cuenta en Instagram para referirse a su actual estado de salud; y también sobre su matrimonio con Miranda Rijnsburger, su compañera sentimental desde hace 30 años.

“Por supuesto que me duele la espalda como siempre me ha dolido, por supuesto que tengo menos fuerzas que tenía antes. Lógico voy a cumplir 78 años y ni siquiera a un grandísimo deportista se le puede pedir que a los 78 años pueda hacer deporte de la misma manera que lo hacía a los 20”, expresó el intérprete en la leyenda de una foto que subió a esa red social.

El año pasado, él mismo contó que sufrió una caída en su hogar de República Dominicana con la que estuvo a punto de romperse la pierna derecha y el tobillo izquierdo y explicó la dificultad que entonces sufría al caminar, problemas de los que ya se ha recuperado.

Por otra parte, también habló sobre su situación sentimental con Miranda Rijnsburger después de 11 años de unión y más de 30 de relación.

“la contaré”

“Tengo una familia espléndida, y una mujer a la que amo con toda mi alma. A veces oigo que dicen y cuentan que si estoy mal, muchas cosas absolutamente inciertas. Estoy como tengo que estar a la edad que tengo y si tengo que contar la historia de mi vida nadie la va a contar más ciertamente y mejor que yo, por cierto… “la contaré”.

También mostró su agradecimiento a sus seguidores: “Millones de gracias a los que creen en mí. La vida de uno mismo nadie la conoce mejor que uno mismo y es lo que has hecho en la vida lo que verdaderamente es importante.

El artista español más universal concluye contando que el tema que ha puesto la banda sonora a esta historia, Minueto, la escribió “justamente cuando lo imposible estaba acercándose a lo posible, la voluntad era mi compañera perfecta y tiene mucho que ver conmigo lo que conté con esta música”. La letra de su canción dice así: “Quiero las cosas pequeñas, sencillas y ciertas, que dejan huella al pasar; voy por la vida de frente, mirando a la gente, nada pretendo ocultar. Soy de un lugar donde el viento se calma al llegar, donde nadie es mejor ni peor, sino igual, no importa su ideal. No tengo edad, ni presumo de ser liberal, ni me gusta que hable quien no puede hablar, ni que me juzgue el azar…”