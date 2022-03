En el auditorio de la Región Policial Huánuco, se realizó el día de ayer la ceremonia de juramentación de las integrantes del consejo directivo del Comité de Damas – CODAM PNP de la V MACREPOL-HCO.

La presidencia de dicho comité recayó en la persona de la señora Milagros Iglesias Parodi, quien en su discurso subrayó el compromiso con la institución policial y resaltó el trabajo de labor social que realiza el Comité de Damas de la PNP, para el bienestar social de sus miembros.

“En primer lugar, quiero darle gracias a Dios por darme esta gran oportunidad de presidir este consejo directivo del Comité de Damas de la V Macro Región Policial Huánuco y agradecer a todas ustedes señoras integrantes del CODAM-PNP-HCO, quienes nos honran con su presencia, decisión y entrega en esta nueva gestión 2022.

Soy consciente que la gran labor, que realiza el Comité de Damas para atender las necesidades de la familia policial no es sencilla, empero como reza nuestro lema, todo esto es una “obra de amor” y por ende, no es una labor imposible porque justamente es el amor el que lo puede todo, asimismo quiero expresarles mi compromiso de trabajo y dedicación con vocación de servicio con esta noble gestión, trabajando de la mano con el consejo directivo que hoy me acompaña, ya que todas somos parte de esta gran familia policial, con la cual lo dejamos todo en el campo por el bienestar social”, expresó Milagros Iglesias Parodi.

Luego se juramentó a las demás integrantes del Comité de Damas, quienes tienen un gran reto de lograr el bienestar social de los efectivos de la PNP y de los que conforman dicha institución, luego del golpe de la pandemia.

De la ceremonia participó el jefe de la V Macrorregión Policial Huánuco – Pasco, General Héctor Bernal Alva, quien luego del brindis de honor entregó presentes a las integrantes de la CODAM PNP.