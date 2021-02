Juvenal Aquino: “Es muy lamentable la situación del colega regidor”

Juvenal Aquino, regidor de Huánuco, lamentó la situación del regidor Jherson Cruz intervenido en una fiesta pese a estar prohibidas e informó que solicitarán hoy en sesión de consejo la suspensión temporal de su colega.

“Es muy lamentable la situación del regidor. El informe del jefe de Serenazgo indica que no había sido intervenido en otras ocasiones, pero ahora con las pruebas vamos a tener consejo para tomar una decisión importante y desligarnos”, expresó.

Indicó que no todos los regidores tienen ese actuar, que hace mal ejemplo a la población de Huánuco.

Respecto a pasadas intervenciones donde presuntamente está involucrado Cruz, Aquino explicó que se debe investigar. “Vamos a conversar porque pareciera que hubo manipulación para limpiar al regidor, si encubrieron podrían perder su trabajo y podría haber una denuncia hacia ellos”,

Cabe mencionar que el intervenido había señalado en ocasiones pasadas que tomaría acciones legales, porque se le estaba acusando de incumplir la ley. Sin embargo, este último miércoles, la situación resulto distinta y quedó registrado que el regidor sí estuvo intervenido.

“Pero ahora no creo que sea tan descarado en decir que no era él, ya las pruebas están y no hay nadie que lo pueda proteger”, puntualizó Aquino.

