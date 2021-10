Katy Perry: el Grammy ‘no es algo que ahora le quite el sueño’

La californiana Katy Perry lleva activa más de 13 años en la industria de la música. Su debut se realizó en 2008 con el sencillo I Kissed A Girl y desde entonces ha cosechado múltiples reconocimientos por sus grabaciones, sencillos, álbumes y giras mundiales de conciertos.

Curiosamente nunca a ganado un Grammy

Hasta el momento Perry ha publicado 5 álbumes de estudio, 6 EP, 1 disco en vivo, 32 sencillos, 32 videos musicales. Proyectos que la han llevado a ser ganadora de premios como Billboards, ASCAP, American Music Awards, VMA de MTV, Much Music, entre otros.

Sin embargo, a pesar de su éxito descomunal y buenos comentarios de la crítica musical, nunca ha ganado un Grammy, considerado aún como el premio musical más importante para los cantantes y compositores.

Perry ha sido nominada en 13 categorías de los Grammy Awards por los proyectos: I Kissed a girl, Hot N Cold, Teenage Dream, California Gurls, Firework, Wide Awake, Roar, PRISM y Dark Horse, pero en su casa aún no hay un premio del gramófono dorado.

Katy Perry es la portada de Power Of Women del portal de entretenimiento Variety y en medio de una entrevista la periodista Shirley Halperin le preguntó sobre su opinión por no ganar nunca un Grammy. Sin pelos en la lengua, la cantante reveló que el galardón no es algo que ahora le quite el sueño o sea validación para su carrera e impacto en la música.

A la pregunta “usted ha sido reproducida más de 50 billones de veces en streaming, pero aún no tiene un Grammy” Katy Perry contestó “he sido nominado 13 veces y para ser honesta, siempre me baso en números y ellos no mienten. Y estoy bien con eso. Todos tienen una opinión y eso es maravilloso, pero los números son números. Las matemáticas son sagradas”.

Para finalizar la entrevista la cantante Katy dijo: que los premios y reconocimientos no la hacen sentir poderosa, sino que su empoderamiento lo logra día a día con asegurarse de ser feliz y tener una buena salud mental.