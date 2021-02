Keiko Fujimori: “Señor presidente, extender la cuarentena es condenar a los peruanos al hambre”

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, exhortó al Ejecutivo a levantar la cuarenta focalizada que existe en regiones con alerta extrema ya que considera que prolongarla condenaría “a los peruanos al hambre”.

Fujimori Higuchi, se pronunció a través de un video en su cuenta de Twitter, donde consideró que la problemática “vida o economía” es “falsa” y está “destruyendo” a los que menos tienen.

“Señor presidente, extender la cuarentena es condenar a los peruanos al hambre, ya no más. No es la vida o la economía, es la vida y la economía. No siga haciendo lo que ya ha fracasado”, señaló.

“La vida o la economía, esa es la falsa disyuntiva que nos está destruyendo y los presidentes Martín Vizcarra y Francisco Sagasti solo optaron por encerrarnos. El resultado es nefasto, las cuarentenas han fracasado, cada vez hay más desempleados, la gente no tiene que comer”, expresó.