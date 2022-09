Keiko Fujimori: “Si Congreso no vaca al presidente, entonces todos se tienen que ir”

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció a favor de la vacancia contra el mandatario Pedro Castillo Terrones, en caso de que no quiera renunciar.

En ese contexto, remarcó que el Congreso de la República tiene una gran responsabilidad para afrontar la crisis política actual. Sin embargo, expresó que si no vacan al mandatario todos se tienen que ir.

“Yo no sé qué va a pasar en nuestro país. El Congreso de la República tiene una gran responsabilidad y no me voy a cansar de repetir: si es que el presidente Castillo no quiere renunciar, entonces lo tienen que vacar; y si no lo van a vacar, entonces ¡todos se tienen que ir!”, dijo.

Como se sabe, la excandidata presidencial informó días atrás que la Comisión de Constitución, presidida por Hernando Guerra García, priorizará el proyecto de ley de adelanto de elecciones.

“Esperamos que haya un espacio de consenso y se logre una vacancia o se haga un adelanto de elecciones. También sé por el señor Hernando Guerra García que él va a dar prioridad, ahora que está presidiendo la Comisión de Constitución, para que se pueda debatir dicho proyecto”, sostuvo Keiko.