Keiko: “Propongo un modelo de economía social de mercado, no el marxismo ni el comunismo”

Tras varios días de silencio y luego de conocerse con el casi 100% la definición de quienes van a segunda vuelta, Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular indicó que no va a “terruquear” a alguna persona, en alusión a su competidor Pedro Castillo.

“Sería más fácil atacar, confrontar. Pero le digo claramente, señor Castillo: Yo no voy a ‘terruquear’ a nadie, esto va a ser un debate de ideas. Lo que nos corresponde es mostrar el país que queremos construir”, dijo.

De igual modo sostuvo que no se debe caer en campañas de miedo y señaló a que los planteamientos muestran dos caminos opuestos, indicando que ella busca generar riqueza y no pobreza.

“Propongo que el Perú sea un país del primer mundo, no Corea del Norte. Propongo un modelo de economía social de mercado, no el marxismo ni el comunismo. Propongo que los peruanos nos demos la mano, no una lucha de clases que tanto daño le ha hecho a toda la humanidad”, agregó Fujimori.

La aspirante resaltó que buscara presentar propuestas y no generar divisiones, asimismo, informó que presentó una solicitud al juez Víctor Zúñiga para que pueda viajar a las regiones como parte de la campaña en segunda vuelta.

Además, expresó sus disculpas a los candidatos presidenciales que participaron en primera vuelta si realizó gestos o dio palabras que los incomodaron, agregando que se debe elegir entre dos modelos opuestos.

En cuanto al apoyo que ha recibido el postulante al sillón presidencial Pedro Castillo, Keiko Fujimori exhortó a los electores a respetar a los simpatizantes del partido Perú Libre, debido a que hallaron “su manera de protestar frente a la indiferencia del Estado”.

Finalmente, le recordó a su rival electoral, que “el fujimorismo es el movimiento que más trabajó por los ciudadanos más olvidados y humildes de este país”. “Está claro que nunca antes la izquierda radical ha estado tan cerca de tomar el poder”, puntualizó.