Keiko sobre ataque terrorista: “Lamento que nuevamente actos sangrientos estén ocurriendo en nuestro país”

Keiko Fujimori, aspirante presidencial de Fuerza Popular, rechazó y condenó el asesinato de al menos 14 personas -incluidos 2 niños- por parte de terroristas de Sendero Luminoso en el Vraem.

“Rechazo categóricamente este ataque ocurrido el día de ayer en el VRAEM. Lamento profundamente que nuevamente actos sangrientos estén ocurriendo en nuestro país”, dijo desde la región de San Martin.

“Quiero expresar mis profundas condolencias a las familias que han perdido sus seres queridos”, agregó.

Fujimori Higuchi sostuvo que para los que tienen más de 45 años esto no es una novedad, pero para muchos de los jóvenes quizás sí. “Este tipo de actos tenemos que racharlo profundamente. Los grupos terroristas lo que buscan es paralizarnos, generar miedo y no nosotros no debemos permitirlo”, añadió.