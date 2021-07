La actriz Ana Martin se vuelve tendencia por sus revelaciones en twitter

Exitosas telenovelas ha realizado la actriz mexicana. La legendaria actriz Ana Martin se vuelve tendencia por sus revelaciones en twitter, a sus 75 años de edada.

Sinceras y aplaudidas reflexiones sobre su vida que ha compartido en la citada red social. Reflexiones que abarcan desde su decisión de no haber querido convertirse en madre, hasta la manera en la que afrontó sus relaciones con el sexo opuesto.

“No voy a dejar de publicar porque la gente que está conmigo, es decir, mi público maravilloso siempre estará aquí apoyándome incondicionalmente. No quiero ser ejemplo, solo es un poco sobre mi vida, que a muchos les encanta saber”, dejó claro quien se ha convertido en uno de los rostros más veteranos y queridos de la pequeña pantalla.

Los hombres

Nunca defendí de un hombre, salí con todos, pero siempre pagué mis cosas, siempre trabajé y me he mantenido sola, por eso me valoraban porque nunca sintieron que los necesitaba.

El precio a pagar

Todo en la vida tiene un precio y como no me quise casar ni tener hijos el precio que debo pagar es que tengo que cuidarme sola, pero cuando ya no pueda, romperé mi cochinito y me iré a una casa donde los ricos mandan a sus viejitos.

Mi relación amorosa más larga duró tres años y medio porque, cuando se me acababa la pasión, los cortaba. A mí no me gustan ni las relaciones serias ni la estabilidad emocional, en eso salí a mi papá, ‘Palillo’, que tuvo a todas las mujeres; igual hice yo con los hombres.

Nunca creí en eso de que ‘hasta que la muerte nos separe’, creí más bien en el amor libre, querer a una persona sin llegar a comprometernos, tampoco significaba para mí libertinaje, ya que siempre he llevado una vida tranquila dedicada a mi trabajo.

Qué horror!

Tengo 75 años de edad y si ahorita veo a un hombre desnudo me desmayo ¡qué horror! Cerré el ‘changarrito’ hace 10 años y no se me antoja para nada, soy muy feliz.

¿Y los hijos?

No me arrepiento de no haber tenido hijos, para nada. Creo que fue una decisión que yo tomé en mi vida porque si no mi vida hubiera sido muy distinta y a lo mejor no estaría en esta carrera porque me habría dedicado a ellos plenamente.

Rumores, rumores

No me gustan las mujeres y nunca me han gustado. Ese rumor salió por la telenovela que hice, Gabriel y Gabriela.

Libre elección

Siempre decía, si yo llegara a tener un hijo no iba a ser con el hombre que yo más amara, será con mi mejor amigo. La actriz Ana Martin se vuelve tendencia por sus revelaciones en twitter, sus mensajes han calaado por en tinte reflexivo que tienen.