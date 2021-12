La cantante Avril Lavigne transformado en una película su éxito «Sk8ter Boi»

«Sk8ter Boi», el popular éxito de Avril Lavigne de 2002 con el que muchos, seguramente, se identificaron, será transformado en una película que contará un amor de secundaria que nunca se concretó, reseñó Just Jared.

La buena noticia fue confirmada por la propia cantante en una entrevista el podcast «She Is The Voice» (Ella es la voz) de iHeartRadio.

“Recientemente, siendo casi el vigésimo aniversario, mucha gente me ha estado pidiendo que toque esta canción en programas de televisión, por lo que sigue apareciendo y la gente siempre me la referirá. Por eso, voy a convertir esta canción en una película y llevarla al siguiente nivel ”,detalló sin muchos detalles.

¿Quién es Avril Lavigne?

Avril Ramona Lavigne, mejor conocida como Avril Lavigne, es una cantautora, diseñadora de moda y actriz. Nació en Belleville, Ontario, Canadá, el 27 de septiembre de 1984, hija de Judith-Rosanne y Jean-Claude Joseph Lavigne. Saltó a la fama en el año 2002 con álbum “Let Go”.

Inicios de Avril Lavigne en la Música

En 2002, Lavigne lanzó su primer álbum, “Let Go”, lo cual le anotó un hit número uno con el sencillo “Complicated”, un cuento pegadizo de una relación difícil. Más éxitos siguieron pronto, como “Sk8er Boi” y “I’m With You”. Además de su música, Lavigne se consideró un icono de estilo; los fanáticos imitaban el cabello multicolor de Lavigne y copiaban sus modas skate-punk.

Trayectoria y Legado de Avril Lavigne

La música de Lavigne tomó un giro más contemplativo con “Under My Skin”, de 2004, que no le fue tan bien como su primer álbum. Aun así, tuvo dos éxitos modestos, “Do Not Tell Me” y “Nobody’s Home”, y uno de los 10 mejores, “My Happy Ending”. Posteriormente, volviendo a su estilo pop más dinámico y exagerado, Lavigne lanzó “The Best Damn Thing”.

En el siguiente álbum, “Goodbye Lullaby”, lanzado a mediados de 2012, Lavigne miró el amor desde diferentes etapas, desde la unión alegre hasta el dolor de la ruptura. El tema no fue una sorpresa; entre el lanzamiento de “The Best Damn Thing” y su próximo disco, Lavigne y su esposo Whibley se divorciaron. La ruptura fue lo suficientemente amistosa, sin embargo, para que la pareja trabajara en “Goodbye Lullaby”, Whibley se desempeñó como productor en varias de las canciones del álbum.