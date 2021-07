La Contraloría en Huánuco

Esta noticia es buena para la población. Han llegado a Huánuco 115 auditores liderados por el contralor Nelson Shack, para intervenir todas las instituciones del Estado, que manejan presupuestos institucionales. Según han informado, el objetivo es realizar un estudio, análisis y control en las instituciones de la provincia de Huánuco así como de las otras 10 de la región.

Recordamos que el Sr. Shack estuvo en esta ciudad hace dos años aproximadamente para visitar instituciones, entre ellas el Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco). Y solamente fue eso, una visita y reunión con las autoridades. Se supone que esta vez vienen a fiscalizar, esperemos que sea así y que la contraloría realice su trabajo.

Lo cierto es que el gobernador Juan Alvarado parece muy confiado de que la contraloría no hallará nada. ¿Interesante, no? Porque si sabemos de información interna de que existen tremendos forados en las arcas y que hace mucho buscan cubrirlas como sea. Tal vez ya lo han hecho. Sin embargo, eso no sería problema alguno de detectar para un especialista.

Ahora, la llegada de la Contraloría a esta región no es por casualidad. Increíblemente, entre los años 2019 y 2020 se han “perdido” nada menos que 800 millones de soles del presupuesto del Estado, teniendo a la corrupción como principal causa.

Es, definitivamente, un enorme perjuicio para nuestra región. Se trata, en su mayoría de obras pobremente ejecutadas y sobredimensionadas en sus costos y en sus plazos. Asimismo, las infladas adquisiciones y licitaciones, que escandalosamente terminan siendo unas de las más caras de todo el país y lo que es peor, ni siquiera terminan funcionando propiamente. Como gran ejemplo podemos referirnos la planta generadora de oxígeno del hospital de contingencia HV, que fue adquirida por el Gorehco.

La responsabilidad que tiene la contraloría es enorme, ojalá que cumplan su función haciendo honor a esta. Si se ha perdido la confianza en las instituciones es justamente por que la corrupción se ha enquistado en todas o casi todas.

Estaremos muy atentos a los hallazgos de la contraloría en nuestra región.