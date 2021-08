La enfermedad de Lyme cómo puedo prevenirla

La enfermedad de Lyme es una infección causada por una picadura de garrapata. Esta infección puede conducir a tener problemas relacionados con el corazón, el cerebro y las articulaciones. El tratamiento con antibióticos suele curar la enfermedad de Lyme, sobre todo cuando se empieza pronto. Con muy poca frecuencia, los síntomas de la enfermedad de Lyme prevalecen después de aplicar el tratamiento.

¿Todas las picaduras de garrapata pueden causar la enfermedad de Lyme?

No, no todas las picaduras de garrapata pueden causar la enfermedadd de Lyme. Solo hay dos tipos de garrapatas (la garrapata del ciervo y la garrapata de patas negras) que pueden causar esta enfermedad. Y la mayoría de las personas a quienes les pican garrapatas no suelen contraer la enfermedad de Lyme porque:

-Solo una pequeña cantidad de esos dos tipos de garrapatas está infectada por la bacteria que causa la enfermedad de Lyme.

-Una garrapata infectada necesita estar adherida a la piel durante 24–36 para poder trasmitir la bacteria.

¿Quién puede desarrollar una enfermedad de Lyme?

Cualquier persona a quien le pique una garrapata del ciervo o de patas largas puede contraer la enfermedad de Lyme. La mayoría de los estadounidenses que contraen esta enfermedad viven en Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Minesota, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Wisconsin. Pero la enfermedad de Lyme también se encuentra en otras partes de Estados Unidos, Europa, Asia y Australia.

Aparte de vivir en alguna de estas áreas, hay otras cosas que también pueden aumentar el riesgo de contraer la enfermedad de Lyme, como las siguientes:

pasar mucho tiempo al aire libre en zonas cubiertas por hierba alta, arbustos, matorrales o bosque

tener una mascota que puede trasportar garrapatas del exterior al interior

participar en actividades como el montañismo, la jardinería, la acampada, la pesca o la caza en zonas infestadas de garrapatas

¿Puedo prevenir la enfermedad de Lyme?

No todos los casos de enfermedad de Lyme se pueden prevenir. Pero te puedes proteger de las picaduras de garrapata. Si visitas un área donde abundan las garrapatas, asegúrate de:

-Caminar por el centro de sendas y caminos en vez hacerlo entre la hierba alta y los árboles del bosque.

-Llevar botas o zapatos cerrados, camisa o camiseta de manga larga y pantalones largos. Meterte los extremos de las perneras de los pantalones dentro de las botas o de los calcetines para impedir que las garrapatas se te suban por las piernas.

-Utilizar un repelente de insectos.

-Considerar la posibilidad de tratar tu ropa e indumentaria con permetrina a fin de repeler las garrapatas.

-Llevar ropa de color para facilitar la detección de garrapatas.

-Darte una ducha o un baño, lavándote el pelo con champú, para eliminar las garrapatas después de haber pasado tiempo al aire libre.

-Extraerte las garrapatas de inmediato en cuanto te las detectes.

¿Cómo se arrancan las garrapatas?

Deberías saber cómo extraer garrapatas por si se depositara una en tu cuerpo o en el de un amigo tuyo. Para garantizar tu seguridad, extrae una garrapata en cuanto la detectes.

Si te detectas una garrapata:

-Llama a tu médico, quien es posible que te indique que conserves la garrapata después de habértela arrancado para poder saber si es del tipo que puede trasmitir la enfermedad de Lyme. Podrás introducir la garrapata en un frasco hermético para conservarla.

-Utiliza unas pinzas para agarrar la garrapata firmemente por la cabeza o la boca, cerca de la piel.

-Tira con fuerza y firmeza de la garrapata hasta que se te separe de la piel. Si una parte de la garrapata permanece unida a la piel, no te preocupes. Se acabará cayendo por sí sola, aunque deberías llamar al médico si detectas cualquier irritación en el área de la picadura o síntomas de la enfermedad de Lyme.

-Limpia con alcohol el lugar de la picadura.

Advertencia: no utilices vaselina ni una cerilla encendida para matar y extraer una garrapata. Estos métodos no solo no permiten extraer la garrapata con suficiente rapidez sino que pueden hacer que la garrapata se hunda todavía más en la piel.