LA ESTÉRIL CONFRONTACIÓN ENTRE DERECHA E IZQUIERDA

Escrito por: Efraín Esteban Churampi

EL DOMINIO IMPERIAL

Estamos bajo la dominación imperial, que ahora usa medios sutiles. Todos los imperios dominan, manipulan, para defender sus intereses; esa es su naturaleza, para eso existen. Antes sometían con la “razón” de las armas; ahora, con las armas de la “razón”, la manipulación. Utilizan todos los medios, como la comunicación, la ciencia, la tecnología. El emperador romano Julio César decía: “Divide et impera”, que significa: “Divide y reinarás”. Eso hacen los imperios: Nos dividen; por eso vivimos peleándonos entre compatriotas, cuando el enemigo principal del desarrollo está afuera y no en el país. Así fue siempre, en todos los imperios, en todos los tiempos. A fines del imperio incaico, a la llegada de los españoles, una parte del ejército estaba con Huáscar y la otra con Atahualpa; solo así, centenas de miles de soldados pudieron caer ante apenas decenas de partidarios de los españoles. Ya bajo el imperio español, la mayoría de los peruanos estuvieron a favor del imperio. Durante la lucha por la independencia ¿quiénes integraban el ejército realista español? Los mismos peruanos, luchando contra su país. En la guerra con Chile, había buena parte del Perú a favor de Chile, especialmente en la clase gobernante. Durante siglos, no hemos entendido que, en un país dependiente como el nuestro, la contradicción principal es con el exterior y no entre nosotros.

LÍNEAS DIVISORIAS ENTRE DERECHA E IZQUIERDA

Los grupos de derecha e izquierda son muy cerrados. Una de las grandes líneas divisorias entre derecha e izquierda es su posición frente al mercado y el Estado. Para la derecha, el mercado lo es todo; para la izquierda, el Estado. Sin embargo, en la realidad hay una combinación entre ambos sectores, en distintas medidas. Esta combinación magistral de Estado y mercado se llama tercera vía, en Europa; Economía Social de Mercado, en América. Si hablamos de eficiencia, en países en desarrollo tanto el mercado como el Estado son ineficientes. Otra línea divisoria es que la derecha plantea una economía del crecimiento, que resulta solo a favor de los ricos (dejan de lado la distribución); mientras que la izquierda plantea una economía de la distribución, sin sustento económico (dejan de lado el crecimiento económico). Y al final, ambas opciones no promueven el desarrollo económico, que precisamente es crecimiento económico más justa distribución de riquezas. Además, tanto la derecha como la izquierda no tienen modelo de desarrollo para nuestro país. La derecha se limita a decir: Dejemos las cosas como están, que en las estadísticas estamos bien, aunque el pueblo sigue pobre y los niveles de educación, salud, alimentación, saneamiento, infraestructura, son muy bajos. La izquierda no tiene brújula. Un líder nacional de izquierda me decía: “Sabemos contra quién estamos, pero no sabemos a dónde vamos”.

MODELOS EXTERNOS, FRACASADOS

Marx, en su obra: Crítica al Programa de Gotha, decía que el modelo comunista consiste en: “De cada cual, según sus capacidades; a cada cual según sus necesidades”. La humanidad solo llegó al socialismo (primera etapa del comunismo), que plantea: “De cada cual, según sus capacidades; a cada cual según su trabajo”. El modelo “comunista” para Perú no existe, es inviable, insostenible. Los grupos de poder saben que no habrá comunismo (mucho menos con un presidente debilitado); pero, lo usan para manipular, crear miedo y generar apoyo hacia ellos. En países donde se ha impuesto el modelo socialista fue solo mediante las armas y no mediante votos; pero, resultó un fracaso. Las principales revoluciones comunistas del mundo (rusa y china) dejaron este modelo. El modelo comunista desincentiva la iniciativa empresarial, el talento emprendedor, buscando repartir lo que no se ha creado, haciéndolo insostenible. Rusia es ahora un país capitalista (sexta potencia mundial), China es políticamente comunista, económicamente capitalista (primera potencia mundial). Tanto la izquierda (modelo socialista) y la derecha (modelo neoliberal) pregonan modelos de desarrollo que han fracasado en el mundo. El modelo neoliberal favorece a países grandes; pero, a los demás países no, porque nuestras empresas nacionales no están en capacidad de competir con las empresas transnacionales. Ninguno de estos modelos busca crear riqueza nacional (para el país), crecer sostenidamente como nación, impulsar el desarrollo nacional. El neoliberal genera riqueza principalmente para las empresas del exterior; el socialista no sabe generarla, solo repartir. Por eso, la derecha no quiere cambios, para que solo los ricos se beneficien; la izquierda, no sabe qué cambios implementar. Por eso, derecha e izquierda terminan administrando la pobreza.

PEDRO CASTILLO PUEDE HACER HISTORIA

Ollanta Humala se perfilaba como antisistema y fue absorbido por el sistema, porque no sabía a dónde iba. El riesgo es que a Pedro Castillo le pase lo mismo. Sin embargo, Castillo puede hacer historia si solo cumple con 5 puntos básicos: 1. Que lidere un gobierno de consenso, 2. Que no robe, 3. Que cobre impuestos a los poderosos y revise las concesiones tramposas que afectan la economía del país, 4. Que implemente un sistema económico eficiente, para generar más riquezas, 5. Que atienda las necesidades postergadas de los distintos sectores de la sociedad. Para qué tanto ruido; si cumplir con estas 5 propuestas ya sería un acto revolucionario, sin precedentes. Está bien hacer cambios a favor del país, pero que sean para avanzar, que funcionen, que sean eficientes. Lo peor que puede hacer es querer estatizar todo, para entregar la administración a sus partidarios. Como dice el politólogo de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky: “Castillo es un presidente débil”. Desde que Keiko habla de proclamación ilegítima, ya iniciamos un periodo de ingobernabilidad. Una medida torpe, con aires de radicalismo, que no funcione, sería una estupidez, que hará que la gente se desengañe y refuerce a la oposición, debilitando aún más al nuevo gobierno.

LA GRAN MAYORÍA ESTÁ EN EL CENTRO POLÍTICO

Hay una tonta división política de peruanos entre derecha e izquierda. ¿Pero, la mitad es de derecha y la otra mitad de izquierda? No creo. La inmensa mayoría no está con ningún sector político; está por el país, por su bienestar, por el desarrollo nacional. Hace una década, una exalumna muy inteligente, que venía después de muchos años a Perú, me preguntaba: ¿Profesor, sigue siendo de izquierda? Le dije que no. Ella me dijo: Entonces es de derecha. Respondí: No; soy de centro. Me replicó: Ni con Dios, ni con el diablo. Le volví a responder: Al contrario, Dios está en el centro, el diablo en los extremos. De modo casual, semanas después, leí una cita bíblica: “No te desvíes a la derecha ni a la izquierda; aparta tu pie del mal” (Proverbios 4:27).