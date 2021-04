LA GRAN TRANSFORMACIÓN QUE DEMANDA EL PUEBLO

Escrito por: Denesy Palacios Jiménez

El resultado de las elecciones da para pensar la situación como se encuentra la mayoría de peruanos, es decir, la gran mayoría olvidados; porque desde que se establece la República peruana ha estado en manos de la llamada derecha y ultraderecha, que ha hecho de la gran mayoría de peruanos personas vulnerables y empobrecidas, y encima con una educación muy deficiente, hace que la concepción de ciudadanía sea todavía una utopía, hablábamos de un sector de peruanos que ansían que la tortilla se vuelva, porque los indicadores de desarrollo humano son bajísimos, cuantos peruanos no tienen servicios básicos como: agua, desagüe, luz, comunicaciones estructura vial, a esto, agregamos la poca atención que reciben las fronteras, no se genera trabajo, y la gran brecha entre el ámbito rural y urbano es cada vez más grande.

Ahí tenemos a la candidata más cuestionada por estar implicada en actos de corrupción al recibir financiamiento de empresas, sus familiares como sus tíos, huidos, esperando que prescriban las denuncias de los malos usos que se hizo de las donaciones que llegaban para los más pobres, en el gobierno de Fujimori, y que a Susana Higuchi le costó el divorcio por sacar a luz estos robos contra el pueblo más necesitado; pero no solamente eso, sino que el narcotráfico cobró mucha fuerza y los grandes que se encontraban implicados con cientos de droga quedaron fuera, y las cárceles llenas con los campesinos que sembraban coca. Y hacernos ver que así combatían el narcotráfico.

La lectura, que debemos hacer de lo sucedido, es una respuesta a la diversificación de los votos con tantos candidatos y movimientos, es decir, la situación del gobierno y el poder político representa en este momento un aproximado el 30% del sentir de la población peruana.

Y dónde está la representación del 70% de la población, en los últimos años hemos tenido que votar por el mal menor, y entonces ha empezado la guerra sucia, para traer abajo a quien de una u otra forma ha tenido el mayor porcentaje, y lógicamente porque aún estamos pensando que el gobierno es para los que tienen influencia extranjera, porque los peruanos con rasgos indígenas o que provienen del interior, no deberían tener acceso, el problema es que este gran sector de la población que no ha sido atendido en estos doscientos años de vida republicana claman por justicia histórica, por eso somos una República frustrada, por el abismo social y el Estado empírico, lleno de funcionarios ladrones, mediocres lo decía hace años Basadre y Hildebrandt también nos dice que es producto del poder fáctico de las empresas, de Confiep y lastimosamente estamos hablando de estos males tan viejos y que no hemos querido ver que el Perú es muy país Pluricultural y multilingüe, y donde la cantidad de cholos peruanos estamos al margen de la economía formal, y eso es el gran descontento que manifiesta el pueblo peruano, la desatención por parte del Estado, porque los gobiernos se han dedicado más a usufructuar los recursos del Estado para beneficio personal, prueba de ello, son los famosos diezmos en los presupuestos de cada obra que se ejecuta y que final terminan en un 20 0 30 % del presupuesto de la obra, porque hay que darle el diezmo al funcionario del Ministerio, al Congresista, a la autoridad local, a la autoridad regional, y etc., etc., sino las obras no se ejecutan.

Bien estamos entonces entre una persona que no tiene escrúpulos, ni ningún apego para el Perú, pero que conoce de la baja autoestima y del trauma del blanqueamiento, porque desde el gobierno como primera dama, aplicaban la psicología social para el manejo de masas, de los medios y es por eso que Ipsos una noche antes en CNN ya daba el resultado que hemos visto en boca de urna.

Despertad peruanos, hombres y mujeres, el reto está planteado, no se quiere más de lo mismo, y lo que se precisa es innovación política para la gran transformación del país.