La minka en tiempos de pandemia

La minka es una tradición incaica de trabajo comunitario con fines de utilidad social. Esta práctica aún sigue vigente en algunos pueblos del país. En el distrito de Churubamba en Huánuco, tres centros poblados han construido 8 km. de carretera con un presupuesto de 35 mil soles aproximadamente y beneficiará a más de 550 comuneros.

Desde hace más de 30 años los comuneros de Matara, Tumag Pampa y Cochagora necesitaban una carretera que les permita trasladar sus productos a la ciudad. Hoy lo tienen, lo han construido con sus propias manos.

El 22 de diciembre del 2020, Dionisio Echevarría (Fermín) y Herli Baltazar decidieron iniciar la construcción de la carretera. A ellos se han sumado los comuneros, quienes han trabajado por amor a su pueblo.

“Hemos invertido alrededor de 35 mil soles, lo que los ingenieros por km gastarían algo de 700 mil, se ha logrado este sueño porque aquí no robamos”, dice Fermín.

Don Fermín dirige la construcción, soluciona las fallas mecánicas y se encarga del mantenimiento de las maquinarias. Herli Baltazar ha puesto a disposición del pueblo una maquinaria y trabaja todos los días junto a sus vecinos desde las 7 de la mañana.

“Yo me he cansado de estar cuidando la municipalidad, por esa razón decidí juntar mi platita y comprar la maquinaria junto a un amigo”, dice Herli. En algún momento fue presidente de su comunidad, pero las autoridades no quisieron apoyarlo. Al igual que sus familiares y vecinos sólo conocían las promesas de sus autoridades.

La carretera inició en Matara, continuó por Tumag Pampa y finalizó en Cochagora. Esta no es la primera vez que la comunidad se une para hacer proyectos, hace 30 años en Matara las mujeres construyeron un aula para que estudien sus hijos. Lamentablemente alguna autoridad incapaz inauguró la obra adjudicándose la ejecución.

¿Cómo lo lograron?

Practicando la minka, del mismo modo en que lo hicieron hace 30 años, vendieron cuyes, gallinas y productos agrícolas. La falta de recursos y la inacción de las autoridades no frenaron sus ganas de avanzar.

Esta carretera abre muchas oportunidades para las comunidades. Una obra ejemplar construida en medio del dolor, enfrentando una pandemia y la crisis económica. La trocha carrozable está terminada, los vecinos trabajan en el reafirmado y esperan que la Municipalidad de Churubamba les ayude con el mejoramiento y el enripiado de la carretera. El presidente de Matara Jhohan Mallqui tiene fe en que las autoridades esta vez si los apoyen.

Esta mañana todos han subido a la parte más alta de Cochagora, desde aquí observan emocionados el resultado de su trabajo, el esfuerzo de 2 meses y medio convertido en una carretera de 8km. Estas 3 comunidades han demostrado que la unión es la fuerza de los pueblos.