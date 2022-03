La PNP intervino campeonato huanuqueño

Según una nota informativa emitida por la Policía Nacional, un grupo de 12 efectivos al mando del My PNP Wilmer Ruiz Muñoz, intervino el estadio Heraclio Tapia León cuando se jugaban los partidos de la primera fecha del campeonato de la Liga de Huánuco.

Se desalojó a todas las personas que se encontraban en el recinto, en cumplimiento de la Resolución Prefectural N°035 de fecha 4 de marzo firmada por la prefecta regional Edith Juana Ramírez Calero. La misma que desestima el otorgamiento de garantías y autorización para el evento deportivo, debido al no cumplimiento de las exigencias señaladas en el Decreto Supremo N°003-2021-IN, de procedimientos administrativos de garantías personales e inherentes al Orden Público, concentraciones públicas de índole social, así como por no haberlo solicitado con una anticipación mínima de siete (07) días antes, declaración jurada de compromiso, entre otros requisitos indispensables exigidos por ley.

El informe añade que el presidente de la Liga, Yonel Solano, había sido notificado de la Resolución con fecha 5 de marzo, a fin que tome conocimiento y cumpla con lo resuelto por la autoridad.

No obstante, procedió a cumplir con la programación y cuando la Policía intervino, realizó una coordinación por teléfono con la prefecta, quien por la misma vía autorizó que los partidos se jueguen. Sin embargo, cuando el jefe policial le solicitó que debe formalizar la autorización por escrito o se haga un acta según las normas, ella se ratificó en su decisión de no autorizar el espectáculo. A esas alturas ya se habían disputado dos partidos, pero los otros ya no se jugaron ante la acción policial de desalojar el estadio.