LA REINVERSIÓN PARA GENERAR VENTAJA COMPETITIVA EN LOS NEGOCIOS

Por: Willy Marcellini Ramírez

Hoy hablaremos de la Investopedia, que es uno de los diccionarios virtuales más actual y completo sobre finanzas, una inversión es un activo o artículo adquirido con el objetivo de generar ingresos o revalorización (aumento en el valor de un activo a lo largo del tiempo). Es decir, cuando alguien compra un bien como inversión, la intención debe ser de utilizarlo en el futuro para crear riqueza y no solo consumirlo.

Por tanto, si pensamos en reinversión esto significa volver a invertir, es decir, volver a desembolsar algo de capital en la actualidad, sea esfuerzo, tiempo, dinero o algún activo, con la esperanza de recibir una recompensa mayor en el futuro de lo que se invirtió inicialmente. Es decir, hay una esperanza de recibir un rendimiento positivo en forma de mayores ganancias. De no hacerlo es probable que el efectivo no crezca y es muy posible que con el tiempo este pierda su poder adquisitivo debido a la inflación. En términos simples es como “volver a afilar el hacha para que siga cortando”, pero más eficiente y eficazmente. En el caso de los negocios, reinvertir sería separar parte de las ganancias e invertir nuevamente en la compra de algún bien o activo para el negocio, ya sea una maquinaria, mobiliario, mercadería, inmueble, patente, implementación de nueva tecnología, etc., tal vez para ampliar, renovar o reemplazar el que ya tenemos. Quizás deseamos que /oo%:v ukn. le dará mejores resultados.

Dicho esto, ¿cuántos de nosotros estamos realizando inversiones o reinversiones? ¿En nosotros mismos, en nuestros trabajos o en nuestras empresas? O como ya se dijo en artículos anteriores, quizás estará presente en nosotros la frase “no invierto porque no tengo o no me alcanza”.

A lo largo de mi experiencia, he logrado ver que la mejor forma de aumentar las probabilidades de éxito de una empresa es reinvertir una parte importante de las utilidades o ganancias. No invertirlas puede no permitir que la empresa crezca en el tiempo, o peor aún puede desestabilizar el desarrollo de la empresa y poner en riesgo su futuro, porque otros sí lo hacen o el mercado cambia. Recordemos siempre que lo único permanente es el cambio. Mientras la empresa sea pequeña o mediana es recomendable no entusiasmarse excesivamente con los éxitos (la generación de ganancias) y mantener un discreto nivel de vida siendo una de sus máximas aspiraciones la reinversión. Solo una gran empresa puede darse el privilegio de repartir utilidades. Sin embargo, esto no significa que el dueño o los socios que trabajan en la pequeña empresa no se asignen un salario, por el contrario, deben hacerlo y tienen que asignarse un salario acorde con la realidad conforme crecen y limitarse a dicho monto. La realidad nos dice que pocos microempresarios se asignan un salario, mas sí mezclan los ingresos y gastos del negocio con sus ingresos y gastos familiares.

Una pequeña empresa necesita liquidez para crecer. La mejor manera de inyectar liquidez, sin acudir a endeudarse ni aumentar el capital social con el ingreso de nuevos socios, es poder reinvertir una parte importante de las utilidades. Para ello es muy importante saber cuáles son las inversiones que más le convienen a la empresa, saber identificar y diferenciar cuáles son las inmediatas, importantes y/o postergables. Es recomendable realizar inversiones en todas las acciones destinadas a mejorar la productividad, la calidad del producto o servicio, captar y satisfacer a más clientes y mejorar el posicionamiento de la empresa en el mercado. En resumen, hay que tomar todas las medidas que favorezcan en fortalecer y engrandecer el negocio, siendo la reinversión una gran decisión. Todo lo reinvertido debe apuntar a tener liquidez, a mejorar la rentabilidad de la empresa (a corto, mediano y largo plazo) maximizando los beneficios y haciendo un uso eficiente de los activos de la empresa, y minimizando los riesgos.

Por el lado de las empresas grandes, en el Perú hay beneficios que el Estado brinda si reinvierten sus utilidades, como el de reducir el monto de pago del impuesto a la renta si cumplen ciertos requisitos. Este beneficio se da porque el Estado busca incentivar la reinversión en activos productivos, considerando la alternativa de que a mayor inversión, mayor empleo y mejores ingresos para la población, con el beneficio de que a futuro se dé una mayor recaudación de impuestos; por tanto, se entiende que en general, la reinversión contribuye en el desarrollo de la economía del país. Saludos cordiales.