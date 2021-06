La Selección Peruana empató 2-2 con su similar de Ecuador ayer en el estadio Olímpico Pedro Ludovico de Goiânia por la cuarta jornada del grupo B de la Copa América y quedó a un paso de los cuartos de final del certamen continental.

Ecuador era claro dominador de los primeros minutos y tenía las opciones más claras de gol, y lo justificó en el marcador a los 23′, minuto en que Estupiñán mandó un fortísimo centro y Renato Tapia en su intento de desviar, terminó anotando en propia puerta.

El segundo gol ecuatoriano se fabricó desde un tiro libre de Damián Díaz, que ningún peruano logró rechazar y se aprovechó Ayrton Preciado para, desde corta distancia, rematar y anotar a placer, cuando se jugaba el tiempo extra del primer tiempo.

Sin embargo, tras el descanso, la ‘blanquirroja’ volvió con otra actitud y Tapia estuvo cerca de descontar antes del minuto con un potente remate.

A los 5 minutos del S. T., Cueva conectó con André Carrillo por el carril central y el balón regresó al ’10’, quien logró acumular a cuatro rivales y en medio de todos ellos detectó el espacio ocupado a su izquierda por Gianluca Lapadula, el pase fue cedido y Lapadula de un potente remate anotó su gol.

Sobre los 53′, Sergio Peña tras recuperación jugó un balón a la espalda del mediocampo contrario y el delantero quedó mano a mano con Arboleda. El zurdo enganchó y provocó el resbalón del defensa, siguió avanzando y cuando hacia él iba Preciado, asistió a su izquierda donde acompañó a André Carrillo, quien convirtió el 2-2.

El partido se detuvo al minuto 66, por una polémica acción dentro del área peruana, el árbitro español Jesús Gil Manzano esperó asesoramiento desde el VAR, reanudó el encuentro, pero volvió a detenerlo, para luego ratificar su posición inicial de que no existió falta penalti.

El país norteño siguió llevando peligro, y a los 71′ Callens salvó un cantado tanto rival, y a los 73′ a Yotún, le rebotó en la cabeza, y de fortuna no anotó en propia puerta. Sin embargo, el volante de Cruz Azul, no tuvo la fortuna en arco rival, ya que Ormeño lo dejó solo ante Galindez, Yotún intentó ‘picarla’ y el arquero le ganó el duelo.

En la última fecha, Perú no deberá perder ante Venezuela para avanzar de ronda, ya que no puede sumar ante la ‘Vinotinto’, tendrá que esperar que Ecuador no le gane a Brasil.

