La tecnología no llega a Huánuco

Parece una broma de mal gusto, pero es cierto. En el Hospital Regional Hermilio Valdizán se siguen utilizando las hojas de sierra de construcción, de esas que utilizan los albañiles, para cortar los yesos de los pacientes menores de edad que han sufrido una fractura o roturas de huesos, ya sea en las piernas o brazos, por mencionar algunos casos.

El consejero por Yarowilca, Vera Cipriano, y la representante en Huánuco de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), Ávila Rojas, fueron testigos de cómo atienden a los pacientes en el área de cirugía. Para colmo, coincidentemente encontraron a pacientes tirados en el piso en el área de emergencia debido a que no tenían ni camilla, ni silla para que se sentaran.

Es inaudito que hoy en el hospital Hermilio Valdizán se esté sufriendo esto en el área de cirugía. Las autoridades han informado que se han realizado más de 10 pedidos para hacer la compra de la sierra eléctrica de uso médico para retirar el yeso, pero los responsables del nosocomio no les hacen caso, probablemente no les dé la gana.

Un hospital nuevo, con tremendas carencias.

La jefa de Enfermería del hospital, Vera Cipriano, valientemente ha informado que el hospital carece de insumos médicos y medicamentos como Midazolam, soportes de oxígeno, entre otros. Aparentemente no hay presupuesto para esto, pero sí lo hay para las compras sobrevaluadas como las plantas de oxigeno, que para colmo se terminan malogrando.

Peor aún, el área de emergencias demasiado pequeña, ¿Acaso no han supervisado la construcción, los directores de la Diresa, los gerentes regionales, los mismos médicos a través del colegio médico, para emitir opinión formal acerca del nuevo hospital?

Tristemente, no. Se supone que éste es un hospital regional, adonde acuden ciudadanos de todas las provincias a buscar consultas, mejoría para su salud, pero lo primero con lo que se encuentran es con los malos tratos, la falta de logística y medicinas, en resumen, es una vergüenza.

¿Así se pretende hacer frente a la tercera ola de la COVID? ¿Qué dice a todo esto el actual gerente de asuntos sociales, o el mismo director de la Diresa?… ya ni mencionamos al gobernador porque poco o nada le interesan los problemas de la ciudadanía. Posiblemente, como ya no hay dinero para millonarias adquisiciones, no le es atractivo involucrarse, no hay donde meter la “una”.