La vacuna AstraZeneca y los coágulos: esto es lo que sabemos

Escrito por: Benjamin Mueller y Denise Grady

La vacuna de AstraZeneca-Oxford contra la COVID-19 ha sido distribuida en al menos 115 países, en algunos de ellos ya durante varios meses. Sin embargo, no fue hasta que surgieron algunos casos de un trastorno poco común de coágulos en la sangre (algunos de estos fatales) aproximadamente hace un mes, que muchas naciones europeas comenzaron a repensar su aplicación en todos los grupos etarios.

Varios de esos países, bien provistos de otras vacunas, ahora han limitado el uso de la vacuna de AstraZeneca-Oxford a las personas mayores y algunos la han dejado de usar por completo.

Los expertos en salud pública han expresado preocupaciones acerca de que la publicidad que rodea las reacciones poco comunes relacionadas con la vacuna fomente la reticencia a vacunarse, un problema particular en Europa. Ellos continúan enfatizando que los beneficios de la vacuna AstraZeneca-Oxford superan por mucho, los riesgos. En muchas naciones, es la única vacuna disponible.

A continuación, algunas de las preguntas frecuentes sobre este tema.

¿Qué es un coágulo y, en general, qué los ocasiona?

Un coágulo o trombo es un grumo grueso y gelatinoso de sangre que puede bloquear la circulación. Los coágulos se forman en respuesta a las heridas y también pueden ser causados por muchas enfermedades, incluyendo el cáncer y los trastornos genéticos, así como ciertas drogas y estar sentado o acostado durante periodos largos. La COVID-19 puede detonar problemas graves de coágulos. Los trombos que se forman en las piernas a veces se desprenden y viajan a los pulmones o, en raras ocasiones, al cerebro, donde pueden resultar mortales.

Los coágulos en las personas que han recibido la vacuna de AstraZeneca-Oxford han atraído gran preocupación debido a su inusual constelación de síntomas: bloqueos en venas principales, a menudo en aquellas que drenan sangre del cerebro, combinado con conteos bajos de plaquetas. Las plaquetas son un componente de la sangre que participa en la coagulación.

Investigadores en Alemania y Noruega descubrieron que quienes recibieron la vacuna y que desarrollaron el trastorno de coágulos habían producido anticuerpos que activaron sus plaquetas y condujeron a los coágulos. Los científicos sugirieron nombrar a la reacción inusual “trombocitopenia protrombótica inmune inducida por vacuna” (VITT, por su sigla en inglés).

Hasta el momento, los investigadores en Europa no han identificado ningún padecimiento subyacente entre los receptores de la vacuna que desarrollaron problemas graves de coágulos que podrían colaborar a explicar su susceptibilidad.

¿Cuál es la frecuencia de casos inusuales en Europa?

Hasta el 4 de abril, los reguladores europeos habían recibido reportes de 222 casos del inusual problema de coágulos sanguíneos en el Reino Unido y el área económica europea compuesta por 30 naciones (la Unión Europea más Islandia, Noruega y Liechtenstein). Dicen que alrededor de 34 millones de personas han recibido la vacuna de AstraZeneca en esos países y que los problemas de coágulos aparecían en una tasa de alrededor de 1 por cada 100.000 vacunados.

Funcionarios británicos de salud han descrito una menor incidencia de casos, tal vez como resultado de la aplicación de la vacuna en personas de mayor edad, quienes parecen ser menos susceptibles.

No obstante, ofrecieron evidencia esta semana de que el riesgo de ser ingresado a terapia intensiva con covid supera los peligros de coágulos sanguíneos en casi todos los casos. El único grupo para el que dicen que el riesgo de problemas de coágulos fue mayor que el del ingreso a terapia intensiva en relación con el coronavirus fue el de personas menores de 30 años que viven en una zona con tasas bajas de casos de covid.

¿Qué medidas han tomado Gran Bretaña, los países europeos y otras naciones como medida de seguridad?

Alemania, Países Bajos, Filipinas, Portugal y España han recomendado que la vacuna de AstraZeneca se administre solo a personas mayores de 60 años. Canadá y Francia la han limitado a los mayores de 55 años; Australia, a los mayores de 50; y Bélgica, a los mayores de 56. Gran Bretaña, donde se desarrolló la vacuna de AstraZeneca, ha sido su más firme defensor, pero anunció el miércoles que empezaría a ofrecer vacunas alternativas a los menores de 30 años.

Dinamarca y Noruega han dejado de utilizar la vacuna, y la República Democrática del Congo ha retrasado el inicio de su programa de inoculación.

El miércoles, la Agencia Europea de Medicamentos dijo que el etiquetado de la vacuna debería revisarse para incluir el trastorno de la coagulación como un efecto secundario “muy raro” de la vacuna.

¿Qué tan comunes son los coágulos o trombos?

En Estados Unidos, entre 300.000 y 600.000 personas al año desarrollan trombos en los pulmones, en las venas de las piernas o en otras partes del cuerpo, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés).

Con base en esos datos, alrededor de 1000 o 2000 coágulos ocurren en la población estadounidense cada día. Dado que ahora millones de personas son vacunadas diariamente, algunos de esos coágulos ocurrirán en aquellas personas que reciban la vacuna como parte de las tasas normales, de manera no relacionada con la vacuna.

¿Qué síntomas deberían buscar los médicos y las personas vacunadas en caso de una reacción adversa?

Los reguladores europeos recomendaron que los receptores de la vacuna busquen atención médica en caso de que presenten ciertos posibles síntomas, como inflamación de la pierna, dolor abdominal persistente, dolores de cabeza persistentes y graves o visión borrosa, así como pequeñas manchas de sangre bajo la piel más allá del área donde la inyección fue aplicada.

Investigadores alemanes han descrito pruebas hemáticas especializadas que pueden usarse para diagnosticar el trastorno y sugerir tratamiento con un producto llamado inmunoglobulina intravenosa, la cual es empleada para tratar varios trastornos inmunitarios.

¿Las vacunas provocan otros trastornos hemorrágicos?

Se han notificado niveles bajos de plaquetas en un pequeño número de pacientes que recibieron las vacunas Moderna, Pfizer-BioNTech y AstraZeneca. Un receptor, un médico de Florida, murió de una hemorragia cerebral al no poder restablecerse sus niveles de plaquetas, y otros han sido hospitalizados. Las autoridades sanitarias estadounidenses han dicho que se están investigando los casos, pero no han informado de los resultados de esas revisiones y todavía no han indicado que haya ninguna relación con las vacunas.

¿Cuál ha sido el impacto en Europa?

Poco después de que surgieron el mes pasado las inquietudes de seguridad, las encuestas comenzaron a mostrar en Alemania, Francia y España que una mayoría de las personas tenían dudas sobre la seguridad de la vacuna AstraZeneca-Oxford.

El uso de la inyección se ha visto afectado: en toda Europa, el 64 de las dosis entregadas de la vacuna de AstraZeneca han sido administradas, una cantidad menor a las tasas de otras vacunas.

No obstante, los países europeos han sido capaces de evitar restringir el uso de la vacuna porque también han comprado dosis de otros fabricantes. La Unión Europea espera la llegada de 360 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 en el segundo trimestre de este año, la mayoría de estas son de la vacuna de Pfizer-BioNTech, que se está convirtiendo en una de las principales vacunas distribuidas en el continente.

Además, en muchos casos, las personas que cumplen con los requisitos para recibir la vacuna de AstraZeneca-Oxford en Europa estaban ansiosas de tener acceso a ella. Alemania, por ejemplo, donde la vacuna es recomendada solo para personas mayores de 60 años, ha administrado inoculaciones a un ritmo rápido desde que las nuevas restricciones entraron en vigor. Tomado del New York Times.