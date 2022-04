La versión de Whatsapp que está dando que hablar

Whatsapp Plus es una extensión de la famosa app que varía en algunas funciones, entre ellas la privacidad.

Más de 2 mil millones de usuarios usan Whatsapp a diario en Perú y en el mundo para comunicarse, hacer videollamadas, enviar archivos, conformar grupos, entre otras funciones. Sin embargo, la gran mayoría de estos usuarios no conoce la versión “azul” no oficial denominada “Whatsapp Plus”. Cuenta con algunas funciones muy pedidas por la gente pero que la versión oficial no tiene, por lo que es una gran opción para aquellos disconformes buscadores de una alternativa.

Funciones diferenciales en cuestiones de privacidad

Entre sus principales ventajas, se encuentran algunas funciones de privacidad que te darán más libertad a la hora de usar la aplicación:

– Eliminar la leyenda “En línea”

A todos les pasó que alguna vez no pudieron responder mensajes en un corto plazo por estar ocupados, enfocados en otra cosa o simplemente porque no tenían ganas de hacerlo. Sin embargo, siempre existe esa sensación de preocuparse porque la otra persona se de cuenta de que uno está en línea y no le responde, pudiendo asumir que no hay intenciones de responder y empezar a sacar conclusiones fuera de contexto. Con esta versión, nadie va a saber si la falta de respuesta se debe a falta de ganas, falta de tiempo o a qué se debe. A esto se le suma la posibilidad de eliminar la foto de perfil para contactos que no tengas agendados, eliminar el “última vez” y eliminar el tick azul de “Visto”, aunque estas opciones también están disponibles en la versión oficial.

– Notificación cuando alguien está “En línea”

Si te encuentras del otro lado de la conversación y eres quien escribe y no obtiene respuestas en un largo tiempo, esta función es para ti. En los contactos que selecciones, vas a poder recibir una notificación cada vez que se encuentre en línea. De este modo, si le escribes a alguien y no te responde pero te llega la notificación de que está en línea sabrás que te está ignorando, aunque no podrás tener información del motivo.

– Bloquear conversaciones, no personas

Muchas veces sucede que dos personas se pelean y deciden borrarse de la vida de la otra, al menos de manera virtual. Una de las mejores maneras de hacer esto es bloqueándose de Whatsapp. Otras veces, esta resulta una decisión un poco drástica ya que implica quedar casi totalmente incomunicados. Bloquear la conversación pareciera una solución intermedia. En esta función, la otra persona no puede enviarte mensajes ni tu a ella, tampoco puede ver tu foto de perfil ni tu estado pero sí podrán llamarse mutuamente. Esta última diferencia con el bloqueo tradicional resulta muy conveniente especialmente si la otra persona vive o se encuentra en otro país, ya que la gran ventaja de las llamadas mediante esta aplicación es que no cargan tarifas por llamar al exterior, sino que alcanza con tener una buena conexión wifi.