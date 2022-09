Lady Camones sobre desempeño del Congreso: “Estamos trabajando mal”

La actual presidenta del Congreso, Lady Camones, hizo un mea culpa sobre el actuar del Poder Legislativo. Aunque sus declaraciones no se hicieron de manera pública, la parlamentaria de Alianza por el Progreso, entiende el por qué el nivel de aprobación del Congreso es de apenas 8%.

“Tenemos 100 proyectos que ya tienen dictamen para que puedan entrar a la agenda del Pleno. De los 100, 50 son proyectos declarativos: declárese… Estamos mal porque nosotros estamos trabajando mal, estamos trabajando mal. Pésima calidad de proyectos”, se le escucha decir.

Las declaraciones son dichas en un contexto donde Camones se encontraba hablando con César Acuña, líder de APP. Los audios fueron revelados por un medio digital capitalino.

La titular de la Mesa Directiva continuó y acusó a sus colegas de no tener compromiso, pero que “sí están” para “pedir bonos”.

“No es que yo quiera salvar la responsabilidad. De repente yo, ahorita, soy la cara del Congreso, pero aquí todos estamos trabajando mal. Y repito, no hay compromiso, no hay ganas de hacer las cosas, no quieren perder su tiempo. Pero para pedir bonos, para pedir otras cosas, para eso sí están. Está mal, pues, presidente (César Acuña)”, sentenció Lady Camones.