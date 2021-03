¿Las eliminatorias sudamericanas en Europa?

Según dio a conocer el portal ‘Ovación’ de Uruguay, FIFA le habría propuesto al máximo ente del fútbol sudamericano Conmebol, llevar los partidos de la fecha doble de marzo a Europa.

FIFA le propuso a Conmebol llevar los partidos de las Eliminatorias, de esta doble fecha de marzo a Europa, para que todos los jugadores que están compitiendo en países que incrementaron sus medidas restrictivas por culpa de la pandemia de COVID-19 puedan ser liberados por sus clubes.

Según informó ‘Ovación’ de Uruguay, esa iniciativa es una opción pero no cuenta con los votos mayoritarios de los países sudamericanos, debido a que jugarían en escenarios que no les entregarán los beneficios deportivos que tienen cuando compiten en calidad de locatarios. Aunque se disputan sin público, hay otros elementos significativos como la altura o el clima no entrarán en juego.

Bajo la misma premisa, el medio recalca que esta opción no contaría del todo con el respaldo de los representantes de las federaciones en cuestión, considerando que en Europa no se tendrían los mismos beneficios deportivos en sus localidades; siendo el caso más cercano a Bolivia y el plus que tiene en jugar de local en la altura de La Paz. Mismo escenario para Ecuador que recibirá a Chile.

De esta forma, en la Conmebol esperan una solución próxima sabiendo que la mayoría de los futbolistas militan en las principales ligas europeas como Alemania o España, países que han aumentado el cuidado de sus restricciones.

La idea de FIFA tiene como objetivo que aquellos futbolistas que están en equipos de Inglaterra, Alemania y España (el lunes también iniciará una medida de cuarentena obligatoria de diez días para los viajeros que ingresan al país) puedan ser utilizados por sus selección.

En tanto que el último escenario que tomaría el ente rector sería nuevamente postergar la competición en la fecha doble de marzo en Eliminatorias, sin embargo; esto no suena tan fácil por el calendario apretado que se maneja. El mismo donde aparece la Copa América de Argentina y Colombia.