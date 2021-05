Ricardo Gareca, técnico de la Selección nacional, presentó la lista de los futbolistas convocados, entre otros temas más.

La Selección Peruana ya tiene la lista oficial de convocados para afrontar los duelos ante Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Qatar. Como bien se conoce, el DT dio a conocer sorpresas en esta nómina oficial.

El ‘Tigre’, dejó abierta la posibilidad de que algunos nombres podrían cambiar con respecto a la lista final para la Copa América, esto tras esperar los resultados de los cotejos.

“Estamos en busca de esta posibilidad de ir viendo a otros muchachos, a los que ya conocemos y que habitualmente son convocados a la Selección y, otros que empiezan a tener mayor participación de que puedan estar con nosotros y empezar a conocerlos y nosotros a ellos”, comenzó diciendo Ricardo Gareca en conferencia de prensa en La Videna.

El DT de la ‘Blanquirroja’ se pronunció sobre el caso de Farfán: “Jefferson, en estos momentos, está en una situación donde está resolviendo, necesita estar bien. Está buscando su mejor forma física, nosotros estamos a la espera de lo que él decida y, a partir de ahí, tomar decisiones. Sabe que tiene nuestro apoyo, pero es importante que pueda estar en sus mejores condiciones. Él mismo no se siente bien, si no está en su plenitud, lo que está tratando de buscar es eso. No está en su plenitud, no está de la mejor manera”.

En relación a la Copa América, indicó: “No me han comunicado oficialmente que Colombia vaya a dejar de ser la sede de la Copa América. Tendrán una reunión extraordinaria para conocerlo, habrá que esperar sobre una decisión oficial. Yo creo que el fútbol da garantías de todo, estoy convencido de que se puede jugar. En este deporte se puede controlar todo, es muy eficiente como para que se detenga la actividad física. Estoy en contra del aislamiento, estoy en contra del encierro, creo que hay que ayudar a las personas antes de encerrarlas. El deporte tiene que reactivarse”.

“Nos queremos enfocar estrictamente en las Eliminatorias, tenemos un día y medio o dos, para saber qué pasó en los dos partidos de las Eliminatorias que nos lleve a decidir qué queremos ver en la Copa América. Como creemos que tenemos el tiempo suficiente y como hemos armado una lista de 50 jugadores, y si bien en muchos casos no fueron tomados en cuenta para las Eliminatorias, quizás puedan serlo para la Copa América. Queremos ver resultados, rendimientos y a partir de allí, resolver qué será lo mejor para la Copa América, si queremos conservar un resultado de las anteriores, si queremos ver jugadores, si queremos darle la oportunidad a otros muchachos”, comentó.

Para finalizar, Gareca dijo esto, en relación a las manifestaciones políticas: “Somos ajenos a esas manifestaciones. Los jugadores son libres de expresar lo que ellos consideran correcto, eso para nosotros no es un problema. Sin embargo, a partir de ahora, para nosotros es importante que los jugadores estén concentrados para los partidos de las Eliminatorias”.