Las matracas de la Revolución en Arequipa

Escrito por Iraldia Loyola

El 6 de octubre se inaugurará la Muestra Itinerante “Las Matracas de la Revolución” en la sala de exposición de la Universidad San Agustín de Arequipa.

Muestra en la que se expondrán en calidad de estreno más de 70 matracas nuevas, intervenidas por artistas de la talla de Claudia Coca y Silvia Westphalen (Italia). Hoy entrevistamos al director y creador de esta muestra, Jimmy Rivera gestor cultural huanuqueño que ha logrado que esta muestra gane el Premio Nacional Llama, otorgado por la Asociación de Curadores del Perú.

El proyecto parte de una iniciativa por darle identidad y presencia al arte en esta parte del país, es un sueño real, que cuenta con la participación de artistas de gran valía a nivel internacional ¿Cómo se ha logrado esto?

Este sueño tiene su origen primero en los viajes y coordinaciones previas con los artistas mayores a los que les debemos respeto, a los que la gran mayoría de sus colegas más jóvenes creían poco probable participar juntos en un proyecto y en una zona poco atractiva para el arte, como Huánuco.

Hablamos del centenario Víctor Delfín, Fernando Bryce, Ricardo Wiesse, entro otros maestros. La idea original de la muestra itinerante ha sido del maestro Víctor Delfín el día en que recogimos su matraca. “Pero, ¿Por qué si son revolucionarios, quieren venir a Lima?”, dijo. Así que se consultó, se hizo el plan de exposiciones, empezamos en Huánuco el año pasado, hace unos meses estuvimos en Pucallpa y viene Arequipa. Nos llena de ilusión esta etapa, porque ha sido un trabajo arduo, de largo aliento, como una maratón.

Las verdaderas estrellas del proyecto son los artistas que nos acompañan, que entienden que el proyecto es autofinanciado, es tremendo, pero la satisfacción de cada paso que damos, de saber lo que se oye de Huánuco, es gratificante.

La presencia de Sandra Gamarra en el proyecto es un sueño, muchos se preguntan ¿Cómo has conseguido que Sandra Gamarra haga una matraca?, es la ayuda conjunta de los artistas que están comprometidos, a Fernando Bryce, le hemos quitado tiempo de su trabajo para que nos apoye y gracias a él la coordinación.

¿Cómo llegan las Matracas de la Revolución a una de las salas más importantes de Arequipa?

Ha sido una coordinación inicial de una artista que pertenecía al proyecto, Nereida Apaza. Nuestro agradecimiento con ella, después las coordinaciones ya fueron conmigo.

En Arequipa el tema del arte se maneja con mucha seriedad, tanto así que son 5 los curadores que van a recibir las matracas este lunes. Ha sido importante integrar a la muestra a artistas huanuqueños. Para Cusco, presentaremos al maestro Alberto Quintanilla y otros artistas importantes.

Con este proyecto se está logrando fortalecer una identidad, rescatar del olvido la Revolución de 1812 y sobre todo es arte para el pueblo, no elitista como suele ser siempre.

Por qué iniciamos esto, fue simplemente, de imaginarme a mi madre que es una comerciante con una educación técnica, que veía de alguna manera elitista un cuadro en la plaza, ella se sentía alejada de eso. Entonces nos preguntamos cómo hacemos que personas como mi madre, que ha sido ajena y más en la ausencia de tantos años de arte en Huánuco, se acerquen al arte.

Tenía que ser algo vinculado a los huanuqueños y esa es la danza de los negritos. Esto nos llevó a concebir lo de las matracas que era un objeto que podría intervenirse en 3 dimensiones. La primera muestra de noviembre en la plaza de Huánuco nos dio la razón.

Se sintió que las matracas decoradas eran arte. Volvían a ver el color fucsia, la palabra revolución y empezaron a quitarse esa concepción de ser solo “la revolución de lo panatahuas”. Entender que los Chupachos son las que la gestaron, se unieron los aguerridos panatahuas y que abarco gran parte de nuestra región, que tomen conciencia que hay una gran historia detrás, es crear conciencia de algo que tal vez ellos no tenían a la mano. Todo esto se está logrando con el arte.

Es difícil concebir que algún proyecto cultural de esta magnitud sea gestado por instituciones del estado. Sin embargo, instituciones como la Dircetur Huánuco están respaldando el proyecto.

Nuestra intención junto a la familia siempre ha sido no esperar nada del Estado, porque es complicado. Ya más enterado, metido en esto de la gestión cultural (término que he tenido que asumir) sé que, si hay presupuesto, si tienen un fondo, por gestión de sus directores hay departamentos que tienen más fondos que otros. En la Ddchco Huánuco imagino que no se gasta, porque yo no veo avances.

Pero también hay la otra cara, personas como James Jump y su equipo maravilloso de la Dircetur Huánuco (Sheyla, Aracely, Andrés, Glen) que al mando de la institución han sabido canalizar y gestionar, con las limitaciones que tienen, pero hacen.

Eso de que “no hay”, no es cierto, lo que no hay es voluntad. Un ejemplo claro es el estado deplorable de la iglesia Huayopampa, según las averiguaciones, esto le pertenece a la Diócesis, y tendría que ser un acto directo entre ellos y la Dirección Desconcentrada de Cultura Huánuco, si de ninguno de los dos nace la iniciativa, eso va a morir.

Como gestor cultural, ¿cuáles son esos retos que deben asumir los próximos representantes?

No veo a un candidato idóneo que podría hacer algo de manera directa por la cultura, con el presupuesto que manejan. Hablan de cosas más seductoras para el electorado, estadios, obras públicas. Pero en cultura no hemos visto nada, algo que me parece poco inteligente, porque la manera como se movilizan proyectos como “Las Matracas” es contundente.

El reto que tiene el que va a ingresar es dar espacios reales a la cultura, Huánuco no tiene ningún museo, el que existía en el Colegio Leoncio Prado, ya ha fenecido. No ha habido más. El sueño de tener un museo de la Revolución en Huánuco, iniciará con una sala de exposición de las matracas. Existe el compromiso del Gobierno Regional para que este se ejecute en el segundo piso de la sala de exposición de la Dircetur, porque hacer un museo es algo para una autoridad valiente, que sepa justificar el pago de todo un equipo, en este tipo de proyectos no hay de donde sacar su tajada, por eso no es atractivo. Nadie habla de cultura, de educación. Es un reto grande que va a tener.

Las Matracas necesitan el dinero si, pero es más el respaldo, el sello del Gobierno Regional y de la Dircetur es importante para ir un lugar donde te van a recibir. En Pucallpa el respaldo se ha sentido y ha sido una muestra majestuosa porque ha contado con la presencia de los dos representantes.

Esperemos que con nuevas autoridades al menos en el área de la Dircetur se mantenga la misma línea de trabajo, positiva, proactiva y que entre alguien que de verdad quiera colaborar con la cultura. El llamado para la autoridad que ingrese es que mire la cultura de verdad, porque sin cultura vamos a seguir en lo mismo.

¿Qué les decimos a los electores?

Poder elegir a quienes nos dirigirán por un periodo nada corto de 4 o 5 años, es tener el verdadero poder en nuestras manos. Que lo que elijamos esté en relación directa con lo que queramos, deseamos o añoramos. Un nuevo Huánuco sí es posible, pero solo teniendo como norte la mejora de la educación y la cultura, no hay otra fórmula, no existe. El Progreso con cultura es un avance casi casi eterno. Un progreso con solo cemento es, lastimosamente, perecedero.

Tus palabras finales para culminar

Las Matracas de la Revolución necesitan de todos, la envidia, el recelo, esas cosas deberíamos de olvidarlas. Que todos los proyectos culturales se hagan realidad. Solo se puede avanzar, sí, pero es más complicado.