Las vacunas que no pierdan

El ministro Condori, más conocido como el médico de las agüitas, alertó al país de que encontró almacenes con vacunas con fecha 10 de abril, a punto de fenecer. Increíblemente, se tratan de ocho millones de vacunas que se encuentran en los almacenes del Minsa.

Estas fueron compradas el año pasado. Según Condori, se tratan de 2 millones de vacunas del laboratorio de AstraZeneca y seis millones de vacunas de Sinopharm. Son ocho millones de vacunas valorizadas en muchos millones de dólares que vencen mañana, fin de mes.

En esta situación hay varios factores a considerar. En primer lugar, el ineficiente manejo de las vacunas por parte del personal del Minsa. Se denunció, en diferentes zonas del país, la falta de vacunas para la población; sin embargo, no se debía a una carencia de vacunas, sino, más bien, a la desidia y al pésimo manejo de las dosis por el Minsa. Tiene que ver también con gerentes y directores regionales más concentrados en intereses personales que de servir a la población. Asimismo, los cambios repentinos de altos funcionarios, en las direcciones regionales de los hospitales, todo eso ha favorecido a que esas vacunas se pierdan.

Pero también, hay parte de responsabilidad por parte de la población. Según el Minsa, hay cuatro millones de personas que hasta el momento no han recibido ninguna vacuna. Probablemente, en ese grupo están personas que por temor o por creencias religiosas no se vacunan. Eso podría explicar el gran porcentaje de población, especialmente mayores de los 12 años de las zonas marginales y este los pueblos alejados que no han recibido ninguna dosis de la vacuna. Algunos de ellos dicen, “hay chip en la vacuna”, especulaciones propias de las campañas de desinformación muchas veces compartidas en cadenas vía Whatsapp.

Entendemos que como parte de nuestra cultura y tradición, los remedios caseros son muy utilizados y son de gran eficiencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el caso de la COVID no estamos hablando de un virus común. Estudios científicos hablan de un trabajo de “ingeniería genética”, es decir de un virus creado en un laboratorio y con mucha tecnología.

El asunto es, que es muy probable que la medicina tradicional vaya perdiendo su efectividad para esta clase de males; por ello, es importante la vacuna.