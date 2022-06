León de Huánuco da de baja a cuatro jugadores

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, el club León de Huánuco informó que cuatro jugadores del equipo que viene jugando en la etapa provincial de la Copa Perú han sido suspendidos por actos de indisciplina. Se trata de Aldair Ramírez, Nilton Ramírez, Franchesko Usuriaga y Josué Laurencio.

Ahora Deportes se comunicó con el entrenador Andy Flores, quien manifestó que decidió separar a los indicados jugadores por una falta de respeto a la institución. “Teniendo un compromiso con el club, ellos han ido a probarse a la reserva de Alianza Universidad; eso lo considero una falta de respeto e indisciplina y por eso los he sacado. Es una decisión irrevocable, porque yo como entrenador considero que ellos han faltado a la disciplina del club. Ellos son juveniles que recién están en crecimiento y no puedo tolerar que en pleno campeonato y teniendo un compromiso muy importante por la etapa provincial estén yendo a probarse en otro equipo. Para nosotros no hay problema, porque tenemos jóvenes que pueden reemplazarles sin dañar el rendimiento del equipo”, dijo el DT.

Hoy, el León jugará su partido de repechaje frente al San Juan de Cascay, sin estos cuatro jugadores. Flores dijo que el reemplazante de Nilton Ramírez será otro juvenil: Martín Tarazona.