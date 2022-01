Liberan a mujer implicada en robo de varias viviendas

Una nueva víctima mostró su indignación por la pronta liberación de Greny Yesmeli Pereira Salazar (23), quien fue detenida el jueves por la mañana por policías de Inteligencia de la Depincri, y liberada la noche del mismo día.

La mujer fue detenida en el pasaje Huascarán, Santa Rosa Baja, en Aparicio Pomares, cuando pretendía vender un televisor de 42 pulgadas propiedad de Linder Leopoldo Chaupis Nieto (21) y una laptop de Dani Maribel Vara Sánchez (43).

Pereira fue trasladada al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) para ser investigada por policías del grupo especial de dicho organismo, sin embargo, en menos de 24 horas el fiscal dispuso su libertad para la mujer.

Ingrata fue la sorpresa para Maela (35), quien indignada, reclamó al fiscal por la pronta liberación de la mujer.

La agraviada manifestó al diario AHORA que el día 13 de enero robaron sus pertenencias de su vivienda, entre ellas: dos laptops, joyas, perfumes, prendas de vestir y mil soles en efectivo.

La mujer, por sus propios medios, realizó las investigaciones y dio con la ubicación de los presuntos responsables del hecho delictivo, debido a que en una vivienda encontró tendidas sus prendas de vestir y fue ella quien dio la información a los policías para que intervinieran y recuperaran sus pertenencias.

Sin embargo, los policías capturaron a la acusada fuera de su vivienda con un televisor y una laptop robada, pero jamás recuperaron las pertenencias de Maela, pese a – según su versión- haber pedido a la policía que intervinieran porque allí se encontraban sus pertenencias.

“La Fiscalía y la policía jamás me llamaron, pese a que yo les di información que la mujer tenía mis pertenencias. Además, ellos (fiscalía y policía) fueron a su casa y no preguntaron de quiénes son las cosas que estaban allí y la dejaron libre, yo no pude recuperar mis cosas”, manifestó la mujer indignada.