LIBRO SOBRE CULTURA

Por Arlindo Luciano Guillermo

Leer los libros de Vedoco es una aventura que sumerge al lector en la rica y milenaria cultura andina del sabio campesino, la danza tradicional, el quechuañol, la leyenda de la huanca. Víctor Domínguez Condezo fue mi profesor en la universidad; con él viajamos a pueblos rurales para recopilar el habla popular, literatura oral, adivinanzas, refranes, anécdotas y hechos sociales e históricos conservados en la memoria colectiva. Curso de Sociolingüística. Aprendimos a acercarnos al pueblo quechua hablante, a sus costumbres, gastronomía, creencias, cosmovisión y fiestas patronales. No fui a Pallanchacra, pero sí a Quera. Vedoco era feliz por esos lares. Subimos a la cumbre de Pumachahuín con titánico esfuerzo; Vedoco caminaba ágilmente. En el trayecto se me cayó la bolsa de chochos al saltar una sequía de aguas cristalinas. Se interpretó como una descortesía con el jirka tutelar. Entonces hicimos el ritual: brindamos con aguardiente, coca y le pedimos protección y permiso para ingresar a sus dominios milenarios. Ascendimos tranquilos y con natural fatiga. Empecé (como ahora) a admirarla, porque todo lo que hacía, académica, literaria y profesionalmente, se orientaba a evidenciar (por no decir denunciar), rescatar, valorar y defender la cultura andina que, según él, se encuentra en resistencia heroica ante la arremetida del castellano, los medios de comunicación y la cultura occidental. Es el Vedoco que conservo, con aprecio y gratitud, en mi memoria aún lúcida.