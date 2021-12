Liga de Fútbol de Huánuco espera reglamentación

Por César Caldas

Yonel Solano Aldecoa, presidente de la Liga Distrital de Fútbol de Huánuco, expresó a DXT Ahora, que a través de los medios de comunicación se ha enterado que el año 2022 vuelve la Copa Perú desde la etapa distrital, y a fin de mes habrá un debate para la aprobación del nuevo reglamento, para lo cual le han pedido propuestas.

“Sí, estamos enterados que el próximo año las ligas distritales organizarán la etapa distrital, pero oficialmente no sabemos cómo será el campeonato, sé que se piensa modificar el reglamento y nos han pedido propuestas para el debate que habrá a fines de diciembre en Lima. Nosotros estamos planteando que no se elimine la regla de inclusión de los menores edad y que la FPF se haga cargo de la bioseguridad de los jugadores, nosotros como liga no estamos en condiciones de implementar las medidas porque es costoso”, dijo.

“Nosotros estamos listos, ya hemos implementado una oficina en un ambiente cedido por la Federación en su local del jirón Abtao 385 y solo esperamos el nuevo reglamento para convocar a los clubes, aprobar las bases y todo lo relativo al campeonato”, añadió.

Solano asumió la presidencia de la Liga en la elección realizada en abril del presente año y reemplazó en el cargo a Germán Astuquipán. Al respecto, señaló que Astuquipán le hizo entrega de los enseres y archivo documentario, pero que ha tenido que desecharlo todo porque estaba desactualizado y en desorden. “Esos papeles ya no nos sirven de nada porque están desfasados, además, los archivos los tenemos en el sistema, por eso hemos tenido que desecharlos”, expresó.