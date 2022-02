Lima y su centralismo

Erróneamente, los funcionarios de escritorio de la capital, siempre piensan que Lima es el Perú. Sobre esta base, acostumbran a adoptar medidas restrictivas con el fin de combatir ciertas amenazas, sin siquiera considerar la realidad del resto de departamentos del país. Tal es el caso de lo que sucede en Lima y Callao, donde la delincuencia está totalmente fuera de control.

El Ejecutivo aprobó la norma de prohibición de dos pasajeros en una moto lineal aduciendo que esto solucionará, o al menos lo disminuirá, el problema delincuencial.

Ciertamente, la situación es crítica en Lima y Callao, diariamente se presentan asaltos y los delincuentes se trasladan en motos lineales para alcanzar a sus víctimas y escapar raudamente del lugar de los hechos.

Acá un punto muy importante. Muchos especialistas están afirmando que esta modalidad es practicada en su mayoría por extranjeros. No se trata de que la delincuencia común de nuestro país no haga lo mismo, no. Lo que sucede es que, en los últimos años, el nivel de violencia en estos asaltos es tan brutal, que no es característico de los delincuentes comunes de Perú.

El operandi de los delincuentes al momento de asaltar a las personas que caminan tranquilamente por las calles, ya sean damas, jóvenes, niños o adultos, va acompañada de violencia innecesaria, donde terminan asesinando fríamente y sin escrúpulos a sus víctimas, lo cual no es un estilo del ladrón de calles en el Perú, sino que es realizado por delincuentes extranjeros.

En Lima, al día se producen cientos de asaltos con motos lineales. Ahora, en Huánuco, ese panorama cambia drásticamente. En el departamento, el vehículo de preferencia de los delincuentes es el trimóvil, es por eso que la gran mayoría de la población ha empezado a tener temor de salir a las calles a altas horas de la noche.

Sin embargo, en cuanto a la moto lineal se refiere, en Huánuco la utilizan como un medio de transporte para las familias, profesionales, estudiantes, hijos, etc., mas no para delinquir.

Ni qué decir en la selva, donde la afluencia de este tipo de vehículos es enorme, y no existe tanta delincuencia como en Lima.

Por ello, genera mucha preocupación y consternación, que se haya admitido esta ley, sin antes analizar verdaderamente las otras realidades del país.

Lo que sí se está demostrando en este gobierno, es verdadera incapacidad para lidiar con la raíz de los problemas, y solamente están cortando la soga por el lado más débil.

Esto también nos trae a la situación que se vive en las calles de la ciudad de Huánuco, donde se puede apreciar una ciclovía destruida, donde se ha invertido S/.400 mil sin ningún criterio, y sólo de manera improvisada. Teniendo tantas cosas por solucionar, se está desperdiciando el dinero de manera vil y egoísta.