Llatinos amenazan anexarse a Huaraz

Dicen que los pueblos buscan su progreso, definen su destino y eso está sucediendo en el distrito de Llata. Ante la desidia y el abandono de las autoridades regionales, ciertos sectores y agrupaciones civiles y políticas, están promoviendo anexar a la provincia de Huamalíes a la región Chavín.

Como lo informamos en nuestra edición de ayer, este malestar y sentimiento de abandono y de no representación, también es visible en la provincia de Yarowilca, donde piden atender sus demandas.

Si bien es cierto que este problema definitivamente no es nuevo y se arrastra por muchas gestiones regionales y años, el actual gobernador Juan Alvarado Cornelio, no ha hecho nada diferente, por el contrario, solo ofreció promesas y no las ha cumplido.

Peor aún, no les presta interés ni atención a sus solicitudes para solucionar sus apremiantes necesidades.

Por ello, el pueblo se ha reunido y liderados por sus representantes han presentado documentos al gobernador Juan Alvarado informando que esta población le da un plazo hasta fin de este mes para que atiendan sus necesidades. Luego llevarán a cabo una consulta popular y sobre la base de ello pasar este distrito a otra región vecina.

Según el dirigente del Frente de Defensa, Néstor Fonseca Ochoa, señala con energía que están cansados de solicitar obras a la gestión regional. Ven que sí se construyen centros educativos en algunos centros poblados que están en ruinas, mientras que en Llata no.

El año pasado, para este aniversario provincial, Juan Alvarado ofreció entregar un moderno estadio deportivo y tampoco cumplió.

Llata no tiene un buen servicio de agua y desagüe, no tiene buen hospital para atender a sus enfermos, tampoco tiene buenos colegios para brindar una educación a sus alumnos. Afortunadamente, existe la inversión privada, de lo contrario sería un distrito abandonado a su suerte.

Asimismo, los caminos vecinales están destruidos por las frecuentes y constantes lluvias y ahora que se inician las clases los alumnos corren el riesgo de sufrir algún accidente. En la provincia de Huamalíes, existen centros educativos muy lejanos y no tienen lo indispensable para estudiar, sus paredes están caídas, sus cercos perimétricos no existen, en vista de este abandono se consideran ser el distrito más olvidado de esta región.

Por eso es entendible que buscan salir de esta región, por culpa de autoridades como Juan Alvarado, que no hace nada como gobernador, salvo llenar sus bolsillos.

Esperemos que los candidatos a gobernador regional, solucionen este abandono de las provincias del departamento.