¡LLEGÓ EL DÍA!

Barcelona y Real Madrid disputarán hoy en el Camp Nou el primer clásico de la temporada

Hoy dos de los mejores equipos se enfrentarán en el marco de la fecha 7 de La Liga Santander 2020. El partido, a disputarse en el estadio Camp Nou, se juega desde las 9:00 de la mañana (hora peruana y 4:00 de la tarde en España), es transmitido para América Latina a través de las señales de DIRECTV Sports y SKY Sports.

Cada enfrentamiento entre ambas escuadras posee una dimensión trascendental y este partido estará marcado como el primero de la historia que se dispute sin público debido a la pandemia por el nuevo coronavirus.

Este clásico será el primero de Ronald Koeman y Ansu Fati, mientras que podría ser uno de los últimos de Lionel Messi.

Barcelona buscará una nueva victoria luego de ganar a mitad de semana por 5-1 sobre Ferencvaros. Al frente está el difícil cuadro ‘merengue’, que tiene un inicio preocupante en la temporada y esta semana encadena dos derrotas sorpresivas: ante el recién ascendido Cádiz por 1 a 0 y ante Shakhtar Donetsk por 2 a 3 ambas cayendo en el estadio Alfredo Di Stefano.

Las diferentes bajas en el equipo ‘merengue’ han mermado al equipo y limitado las convocatorias del técnico. Y es que no podrá contar con Eden Hazard, Daniel Carvajal, Odegaard, Álvaro Odriozola ni Mariano Díaz.

Del otro lado está el Barcelona, que cayó ante Getafe la jornada pasada pero que encontró consuelo con su goleada en la Champions League.

“El Real Madrid puede no haber estado al nivel en los dos últimos encuentros, pero eso no quiere decir que venga con la moral baja. Es un equipo grande con gente experimentada que sabe aguantar la presión. Saben que toca ganar el partido. No creo que les influya lo que ha pasado recientemente”, aseveró en conferencia de prensa, el técnico del Barza.

Posibles alineaciones

Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Dest; Busquets, De Jong; Griezmann, Coutinho, Ansu Fati y Messi.

Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Valverde; Vinicius y Benzema.