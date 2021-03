LLEGÓ LA HORA DE LA MUJER PERUANA

Escrito por: DENESY PALACIOS JIMENEZ

Los peruanos estamos cansados de tener remedos de políticos, incultos e incapaces, hábiles solo para robar y sacar la vuelta a su pareja. El bicentenario debe ser el renacer de nuestro pueblo, por lo tanto, debemos apostar por aquello diferente y que el sistema no ha permitido acceder hasta ahora a los altos niveles de decisión política, por la preponderancia del sistema, que cada vez se vuelve más machista; por otra parte, los gobiernos de derecha y ultraderecha que se han sucedido uno tras otro, han terminado de lobistas de las empresas extranjeras en contra de los recursos y el patrimonio del Perú, y de los intereses de la mayoría de los peruanos.

¿Frente a este panorama que necesitamos los peruanos? Por supuesto, en esta situación preelectoral, necesitamos de alguien que nos oferte un Plan de gobierno más social, o mejor dicho, con economía más social, que administre en favor de los grandes sectores de peruanos, que siempre están al margen y son los vulnerables.

El despertar de un gran sector de la población, es quien sabe uno de los avances más considerables, el hecho de tener un Ministerio Público, aunque en minoría, que ha empezado a investigar sobre los malos manejos de dinero y el comportamiento hasta delincuencial de algunos de nuestros gobernantes y ex gobernantes, el de tener a varios de ellos en prisión preventiva, porque antes huían del país, y regresaban cuando había prescrito sus denuncias; las denuncias de corrupción nunca deben de prescribir, porque deben ser consideradas como traición a la patria, así como los enriquecimientos ilícitos deben pasar al Estado para hacer obras de Bien social o de Desarrollo social, como son alimentación (nutrición), salud y educación.

Por otro lado, lo que genera un problema es las desigualdades de sueldos y salarios entre los profesionales y los funcionarios, y algunos de ellos, bordean los 50 mil soles mensuales, cuando la gran mayoría de peruanos tienen sueldos que no cubren siquiera la canasta básica. Esto debe terminar para dar lugar a un sistema más equitativo, más igualitario, y donde se brinde facilidades a los peruanos para emprender empresas o negocios; porque observamos que la tienda o pulpería de la esquina debe pagar impuestos y cumplir con un montón de requisitos, y las grandes empresas extranjeras gozan de exoneración; es inadmisible, que los peruanos en nuestra patria nos sintamos tan golpeados, o como los pongos del cual nos hablaba Arguedas.

Por otra parte, le ley sobre la paridad y la alternancia, justamente es para que existan más mujeres candidateando para el congreso, la Presidencia o Vicepresidencia; sin embargo, algunos movimientos políticos nos han dado una cachetada, cuando ni siquiera en Conferencia de Prensa presentan a las candidatas mujeres, y claro, porque no están pensando en empoderar a mujeres líderes, con formación profesional o capacidad propositiva, sino que como burla, pone a señoras o señoritas que están bajo su servicio y que muchas veces no saben ni qué cosa están firmando, como es el caso concreto de Renovación Popular en Huánuco, y en Pasco; cuando lo que están haciendo es rellenar el espacio para cumplir con la norma de la equidad y la alternancia, pero dónde quedó la elección interna o eso no se interesa al JNE.

Al respecto Mariana Althaus en su artículo, el enemigo de las mujeres, nos dice: “Qué duro es ver que un candidato tan violento contra las mujeres tenga un alto porcentaje en las encuestas en un país que encabeza las estadísticas de desigualdad y violencia contra la mujer. Cada noticia o aparición de López Aliaga es un nuevo insulto a las mujeres. Inscribir en su lista a ocho mujeres que no tienen preparación, con ideas medievales sobre el rol de la mujer, que no tienen idea de gestión pública ni conocen los departamentos que representan, sólo para cumplir con la regla de paridad. No buscó mujeres preparadas y capaces, porque no le interesa que existan ni mucho menos que lo cuestionen. Como si fuera poco, luego las difama públicamente acusándolas de infiltradas. Y para terminar la comedia, le dice a Mónica Delta, para justificarse, que tuvo que inscribirlas a la rápida porque enfermó de Covid, y sin embargo, en otra entrevista, había declarado que él no puede enfermarse porque tiene un tema genético que le produce inmunidad. Con todos estos actos, que son solo algunos de sus numerosos actos irresponsables, no solo delata su mitomanía y su mediocridad, sino que se burla descaradamente de los logros de las mujeres, que tanto nos han costado alcanzar”.

Somos un país, donde a las mujeres se nos acosa hasta políticamente, eso me consta porque lo vivo en mi centro de trabajo, y donde un 23% son jefas de hogar, porque no cuentan con la ayuda del padre para sacar adelante a sus hijos

Ya es hora que las mujeres peruanas nos sintamos representadas en el alto nivel de gobierno, y que sea una mujer que vive en el Perú y conoce sus lenguas nativas, porque eso la hace amar a su pueblo y a sus congéneres.