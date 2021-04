López Aliaga aclara que aún no apoya algún candidato a segunda vuelta

Rafael López Aliaga, candidato presidencial, aclaró que se mantiene esperando los resultados al 100% de actas para pronunciarse al respecto de la línea que tomará para la segunda vuelta electoral.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el aspirante a la presidencia, reiteró que “no he dado apoyo a ningún candidato presidencial”.

“Tampoco existe ninguna decisión partidaria en Renovación popular en ese sentido”, acotó.

En este sentido, Norma Yarrow, candidata al Congreso por Renovación Popular, afirmó que la organización no apoya a Pedro Castillo.

“Nosotros como Renovación Popular no apoyamos a Pedro Castillo ya que el no se alinea a nuestro partido, no es Pro vida y atenta contra la Democracia. Es importante mencionar que la población no está tranquila con la forma en la que se han llevado estas elecciones”, subrayó.