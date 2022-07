Los 11 acusados de pertenecer al Movadef fueron enviados a Lima

Viajaron fuertemente resguardados a la capital del país para que comparezcan ante juzgado

Las 10 personas detenidas en Huánuco, y uno en el Vraem, acusadas por presuntamente pertenecer al Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) y el Frente de Defensa del Pueblo Peruano (Fudepp), fueron trasladados a Lima para que comparezca ante el juzgado correspondiente.

Cabe precisar que estás 11 personas fueron detenidas el último martes durante un operativo denominado “Apolo” en Huánuco, Amarilis y Pillco Marca.

Los detenidos fueron embarcados en un bus y resguardados por agentes de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de Huánuco y de Lima, a fin de que sean puestos a disposición del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la capital del país.

Los 11 detenidos cuenta con una orden de detención preliminar por 15 días, tiempo en que serán investigados por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de apología al terrorismo y afiliación a organizaciones proterroristas.

Luego de la investigación preliminar, la Fiscalía Especializada en Delitos de Terrorismo determinará la situación legal de los 11 detenidos.

No obstante, los sospechosos podrían ser liberados o en su defecto podrían ser sentenciados a prisión preventiva por dicho juzgado.

Acusación

Según el expediente, el regidor de Amarilis, Alan Manuel Rubín Robles, es sindicado de haber participado activamente en el grupo de Whatsapp “En defensa del pueblo”.

Cuyo grupo está integrado por personas pertenecientes al Movadef y al Fudepp, organismos supuestamente creados por la Nueva Facción Roja de la Organización Terrorista “Sendero Luminoso”.

Según el Ministerio Público, los acusados habrían participado en marchas con el grupo Fudepp – Huánuco, supuestamente utilizando a jóvenes para sus propósitos políticos.

Asimismo, se les acusan de haber realizado trabajos con útiles de escritorio en un aula, en cuyo periódico mural habían líderes comunistas, políticos y revolucionarios como Lenin, Fidel Castro, el “Che” Guevara y José Carlos Mariátegui. Dichos trabajos se habrían realizado en una escuela popular.

También se les sindica de haber participado en las movilizaciones de los integrantes del Fudepp, presunto organismo de fachada de la Organización Terrorista Sendero Luminoso, haciendo uso de una banderola con las inscripciones: “El “Che” vive – la revolución se lleva en el corazón, no en la boca para vivir”.

En tanto, Ramón Valverde Miraval, hermano del alcalde del distrito de Jacas Grande y candidato a la alcaldía de Huamalíes, Manuel Valverde, es acusado de haber sido elegido a nivel nacional como secretario de asuntos comunales del partido Unidad y Defensa del Pueblo Peruano de Lima, de acuerdo al acta de fundación, ocurrido el 18 de diciembre del 2018.

Asimismo, sería secretario general del Fudepp (base Huamalíes) y participaría activamente de marchas y reuniones.

Persecución política

En defensa de su hermano, el alcalde del distrito de Jacas Grande, Manuel Valverde, manifestó que esto se trata de una persecución política del Estado, debido a que los policías ingresaron a la vivienda de su madre en Huánuco y vulneraron sus principales derechos ciudadanos.

“Me buscaron, rebuscaron todas las cosas para acusarme de apología al terrorismo, que no tengo nada que ver. Acusación por revanchismo político y sacarme de la carrera política. Se llevaron a uno de mis hermanos… No más persecución política por ideas, pensamiento y política. El gobierno no puede arremeter con los que luchamos a favor del pueblo”, escribió Valverde en su red social.

Aclaración

En nuestra edición de ayer 27 de julio del 2022, por un error involuntario, informamos que el alcalde de Jacas Grande había sido detenido; sin embargo, debemos aclarar que, el detenido fue su hermano Ramón Valverde Miraval, quien no ejerce cargo público.

Asimismo, pedimos las disculpas del caso al señalado Manuel Valverde Miraval, quien además postula a la alcaldía de Huamalíes y mediante sus redes sociales llamó la calma a sus simpatizantes y militantes.