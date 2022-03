Los cinco cupos que otorgará el repechaje

Con el cuadro de la fase final del Mundial casi definido, faltan 5 selecciones que se sumarán a la cita mundialista que se clasificarán a través del repechaje.

En Europa falta uno; Gales, que venció a Austria en su partido de playoff se medirá al vencedor del Escocia-Ucrania. Todavía no hay un día fijado para este partido.

La Concacaf tiene 3 cupos directos. Canadá ya clasificó. Estados Unidos, México y Costa Rica se disputarán las otras 2 plazas. Hoy se juega la última jornada de la fase de grupos. Costa Rica vs EE.UU. y México vs El Salvador definirán las dos plazas. Salvo sorpresas, Estados Unidos (2º) y México (3º) se adjudicarán los cupos; mientras que Costa Rica irá a la repesca, donde enfrentará al representante de Oceanía que será el vencedor de tope Islas Salomón vs Nueva Zelanda. Jugarán el 13 o 14 de junio en Qatar.

Perú confirmó su cupo para la repesca por ser quinto de la Conmebol y se enfrentará al ganador del Emiratos Árabes Unidos vs Australia. Este partido se disputará el 7 de junio. El vencedor jugará ante Perú el 13 o 14 de junio en Catar.