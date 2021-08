‘Los duques de Sussex’ emocionados por sus nuevas vidas

‘Los duques de Sussex’, le dieron la bienvenida a la bebé Lilibet Diana (una hermana pequeña del hermano Archie , 2) en junio. Están entrando en “la era de la visibilidad”, le dice Omid Scobie a un medio internacional. Scobie fue coautor de Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family , que se volverá a publicar en rústica el 31 de agosto con un nuevo epílogo que se extrajo en la edición de esta semana.