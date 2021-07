Los entretelones en la designación de Francke y Torres

Hasta el día de la juramentación, ninguno de los aliados de Perú Libre sabía de la designación de Bellido

La jornada del jueves 29 comenzó para Pedro Castillo en Ayacucho en culminó en el Gran Teatro Nacional. En la Pampa de la Quinua, el presidente electo juramentó simbólicamente el cargo e hizo juramentar a quien sería su primer ministro: Guido Bellido. La designación del congresista de Perú Libre como nuevo premier tomó por sorpresa al principal aliado de Castillo, Nuevo Perú.

El profesor cajamarquino no informó a la organización que lidera Verónika Mendoza sobre la elección del presidente del Consejo de Ministros. “¿Qué piensas de que a un aliado ni siquiera le informes de que vas a nombrar a tal o cuál como primer ministro?”, pregunta una persona que pertenece a la izquierda moderada.

Dentro de Perú Libre hay una facción que lidera Vladimir Cerrón quien denomina “caviares” a los aliados de Castillo de la izquierda moderada y democrática. Para el exgobernador regional de Junín, son ellos los principales rivales en la lucha por ganar influencia y puestos en el gobierno de Castillo. En ese sentido, Cerrón considera que se debe gobernar con personas ligadas a Perú Libres para llevar a cabo sus programas.

Tras la juramentación de Bellido, Castillo se reunió con varias personas, entre ellas Pedro Francke, en el Centro de Convenciones. Para el encuentro el economista llegó vestido de forma inadecuada para una juramentación ministerial. En dicha reunión, Francke terminó diciendo que se oponía al nombramiento de Bellido y que bajo esa circunstancia no podía aceptar un ministerio.

Por su parte, a Aníbal Torres no le sentó nada bien el nombramiento de Bellido. Según se pudo conocer, el abogado se considera de izquierda, pero no de ultra izquierda y añadió que bajo esa circunstancia no estaba dispuesto a asumir su ministerio.

Después de la juramentación de los 16 ministros, Castillo y Francke sostuvieron otra reunión a la media noche en Breña, lugar donde vive el actual mandatario. Al día siguiente, Bellido publicó un tuit en el cual brindaba todo el apoyo a Francke para “la aplicación de la política económica de estabilidad expresada en el plan Bicentenario sin corrupción en el país”.

En horas de la noche del 30 de julio, tanto Francke como Torres juramentaban como nuevos ministros de Economía y Justicia, respectivamente. “Por un avance sostenido al buen vivir, con igualdad de oportunidades sin distinción de género, identidad étnica u orientación sexual. Por la democracia y la concertación nacional, sí juro”, exclamó el nuevo titular del MEF.

También lea

Figuras políticas en contra de Gabinete Bellido