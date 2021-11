Los mejores números musicales en los American Music Awards 2021

El domingo por la noche se llevaron a cabo los American Music Awards. En vivo desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos. Donde los chicos de BTS se coronaron como los ganadores de la noche al llevarse tres categorías. Pero también las celebridades latinas. Sorprendieron al presentarse en el escenario, incluso algunos como Bad Bunny y Becky G obtuvieron un premio.

La velada estuvo llena de sorpresas ya que varios artistas adornaron la noche con su música y a pesar de que la rapera Megan Thee Stallion no pudo asistir al evento, el grupo surcoreano se presentó, también hubo melodías en español y algunas bandas impactaron por la gran producción como la boyband New kids on the block.

Mira las cinco mejores presentaciones de los AMAs

BTS

RM, Jin, V, Suga, J-Hope, Jimin, y Jungkook subieron al escenario de los American Music Awards para cantar por primera vez en vivo junto a Coldplay el éxito del momento, My Universe, la cual pertenece al nuevo álbum Music of the Spheres de la banda británica. La canción debutó en el número uno del Billboard 100 y actualmente tiene más de 115 millones de reproducciones en YouTube.

Durante días pasados se anunció que los surcoreanos cantarían el remix de Butter junto a Megan Thee Stallion pero horas antes de la premiación la rapera comunicó que por motivos personales no podría asistir al evento, esto no canceló la presentación así que para dar por terminada la noche BTS cantó esta canción que además se llevó un premio como Canción pop favorita.

JLo

Jennifer López sorprendió a los presentes al cantar On my way, esta se convirtió en la presentación oficial de la canción ya que sólo la había interpretado en el Global Citizen donde sólo compartió unas estrofas de la melodía que pertenece al soundtrack de la película Marry Me, la cual protagoniza Owen Wilson y Maluma junto a JLo y se estrenará en febrero de 2022.

Bad Bunny, Tainy y Julieta Venegas

Los puertorriqueños y la cantante de origen mexicano interpretaron Lo siento BB con una icónica presentación basada en un concepto futurista. Julieta Venegas no estaba presente pero un robot con una pantalla en la cabeza dejaba ver el rostro de la compositora. Por otra parte Bad Bunny se vistió como un cíclope de la mitología griega, tenía los ojos tapados y solo un ojo brillante en color rojo se le podía observar.

Los AMAs impactaron al público al hacer una presentación especial con la boyband de los años 80, New kids on the block, el quinteto se unió a la banda New Edition para interpretar sus más grandes éxitos.

Olivia Rodrigo

Con tan sólo 18 años la cantante estadounidense se coronó como Mejor nuevo artista y se presentó en el escenario para interpretar Traitor, uno de los sencillos de su álbum debut Sour, además esta melodía debutó en el lugar nueve de la lista del Billboard Hot 100.