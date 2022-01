LOS NUEVOS JALES DE ALIANZA UNIVERSIDAD

José Zurita, de 26 años, es un futbolista peruano que juega de centrocampista. Formado en el Grupo Héctor Chumpitaz desde los diez años, debutó en el Municipal con tan solo 16. Fue convocado en el año 2013 al equipo preliminar categoría 95 de la Selección Nacional, dirigido por Daniel Ahmed, para disputar los Juegos Bolivarianos de 2013.1​ Al año siguiente volvió a formar parte de una convocatoria nacional con el equipo Sub20 de Perú, esta vez dirigido por Víctor Rivera.

José Humberto Zurita Rodríguez llegó a mediados del 2016 al Deportivo Coopsol, pero su año más regular fue el 2017, debido a que fue nominado el mejor jugador de su equipo. Este premio se debió a que Zura se convirtió en la manija del cuadro de Chancay. Jugó todos los partidos y anotó tres goles.

Luego de no renovar con el submarino amarillo, en el 2018 llegó a Cienciano donde no llegó a cumplir las expectativas; tras acabar su vínculo, llega a Walter Ormeño por el 2019, sin embargo, no logra clasificar a Etapa Nacional de la Copa Perú y se iría a Cultural Santa Rosa. Después pasó por Los Chankas y hoy ancla en Alianza Universidad.